Polizei Coesfeld

POL-COE: Senden, Wohnungseinbrüche

Coesfeld (ots)

Unbekannte Täter hebelten am Freitag (01.12.23) in der Zeit von 17.15 - 20.00 Uhr die Terrassentür eines Einfamilienhaus in der Straße Siebenstücken auf und durchsuchten dieses komplett. Es wurde u.a. Goldschmuck entwendet.

In der Zeit von Samstag (02.12.), 16.45 Uhr bis Sonntag (03.12.23), 01.45 Uhr verschafften sich die unbekannten Täter nach Aufhebeln der Terrassentür Zugang zum Haus in der Straße Dillenbaum. Hier wurde alles durchsucht und u.a. Bargeld und zwei Smartphones entwendet

In der Zeit von Samstag (02.12.23) von 18.45 - 23.00 Uhr kam es in Senden, Wienkamp zu einem Wohnungseinbruchsdiebstahl in ein freistehendes Einfamilienhaus. Unbekannte Täter hebelten eine Terassentür auf, um sich so Zugang zu dem Tatobjekt zu verschaffen. Hier wurde alles durchsucht. Es konnten noch keine Angaben zum Diebesgut gemacht werden.

Zeugenhinweise bitte an die Polizei Lüdinghausen unter 02591-7930

