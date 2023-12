Coesfeld (ots) - Bei den Geschädigten wurde am Freitag (01.12.23) in der Zeit zwischen 19.20 Uhr und 21.50 Uhr durch unbekannte Täter in das Wohnhaus eingebrochen. Im Haus wurde alles durchsucht. Was entwendet wurde, stand bei der Tatortaufnahme noch nicht fest. Zeugenhinweise bitte an die Polizei Dülmen unter 02594-7930 Rückfragen bitte an: Polizei Coesfeld Pressestelle Telefon: 02541-14-290 bis -292 Fax: ...

