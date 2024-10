POL-RE: Haltern am See: Nachtragsmeldung zur Blockade der Schleusenanlange in Flaesheim

Recklinghausen (ots) - Nach einem Einbruch in einen Kiosk auf der Horster Straße bittet die Polizei um Zeugenhinweise. Nach ersten Erkenntnissen brachen bislang zwei unbekannte Täter am frühen Samstagmorgen (ca. 04:40 Uhr) in das Geschäft ein. Dafür schoben sie die Rollladen hoch und zersplitterten eine Scheibe. Einer der Täter räumte eine Vielzahl an Zigarettenschachteln in einen großen Sack. Im Anschluss ...

