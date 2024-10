Polizeipräsidium Recklinghausen

POL-RE: Waltrop/ Gladbeck/ Marl/ Dorsten: Polizei bittet nach Einbrüchen um Zeugenhinweise

Recklinghausen (ots)

Waltrop:

Am Freitagabend gegen 20:30 Uhr kam es auf der Gasstraße zu einem versuchten Einbruch in eine Doppelhaushälfte. Eine aufmerksame Nachbarin beobachtete zwei bislang unbekannte männliche Täter, als diese versuchten, ein rückwärtiges Fenster aufzuhebeln. Die Männer flüchteten daraufhin.

Gladbeck:

Am Samstag (18:14 Uhr - 20:00 Uhr) brachen bislang unbekannte Täter über ein auf Kipp stehendes Fenster in eine Erdgeschosswohnung auf der Oberen Goethestraße ein. Welche Gegenstände entwendet wurden, ist derzeit noch unklar.

Marl:

Auf der Insterburger Straße hebelten bislang unbekannte Täter eine Terassentür auf. Sie durchsuchten zahlreiche Räume und entwendeten Bargeld. Der Tatzeitraum liegt am Samstag zwischen 13:30 Uhr und 18:00 Uhr.

Bislang unbekannte Täter versuchten am Samstag in der Zeit von 18:45 Uhr bis 20:30 Uhr eine Terassentür eines Einfamilienhauses aufzuhebeln. Als das nicht gelang, schlugen sie ein Fenster ein und verschafften sich so Zutritt zum Gebäude. Ob etwas entwendet wurde, war zum Einsatzzeitpunkt nicht bekannt.

Das Wohnhaus liegt an der Langenbochumer Straße.

Dorsten:

Im Zeitraum von Freitag (11:00 Uhr) bis Sonntag (12:20 Uhr) kam es "Am Krusenhof" zu einem Einbruch in ein Einfamilienhaus. Die Täter hebelten eine Tür eines Wintergartens auf und gelangten so in das Wohngebäude. Mit bislang unbekanntem Diebesgut flüchteten sie unerkannt.

Wer etwas beobachtet hat und Angaben zu den Vorfällen machen kann, wird gebeten, sich unter der 0800 2361 111 bei der Polizei zu melden.

Original-Content von: Polizeipräsidium Recklinghausen, übermittelt durch news aktuell