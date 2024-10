Polizeipräsidium Recklinghausen

POL-RE: Castrop-Rauxel: Zeugen gesucht nach zwei Verkehrsunfallfluchten

Recklinghausen (ots)

In der Nacht von Samstag auf Sonntag (26. Oktober bis 27. Oktober) kam es auf dem Park&Ride Parkplatz am Berliner Platz zu einer Verkehrsunfallflucht. Ein 23-jähriger Dattelner parkte dort seinen schwarzen Mercedes. Als er am nächsten Tag wieder zu seinem Auto kam stellte er Beschädigungen an der Stoßstange fest. Hinweise zum flüchtigen PKW können nicht gegeben werden. Es entstand ein Sachschade in Höhe von ca. 3000 Euro.

Zu einer weiteren Flucht kam es am Samstagmittag (26. Oktober) in der Zeit von 12 Uhr bis 12.30 Uhr. Ein 64-jähriger Castrop-Rauxeler parkte sein Auto am Fahrbahnrand Eilertstraße/In der Wanne. Als er zurückkam fand er sein Auto beschädigt vor. Er kann keine Hinweise zum Verursacher geben. Es entstand ein Sachschade in Höhe von ca. 3000 Euro.

In beiden Fällen nimmt die Polizei Hinweise unter der 0800/2361 111 entgegen.

Original-Content von: Polizeipräsidium Recklinghausen, übermittelt durch news aktuell