POL-RE: Marl: Autofahrer fährt betrunken gegen Baum - schwer verletzt

Recklinghausen (ots) - Die Polizei sucht nach einem Mann, der in der S9 eine 21-Jährige aus Marl belästigt hat. Die junge Frau war am Mittwochnachmittag (23.10.) auf dem Weg nach Essen. In Bottrop (vermutlich an der Haltestelle "Hauptbahnhof") stieg der unbekannte Mann in den Zug ein und setzte sich gegenüber der Frau hin. Kurz darauf bemerkte die 21-Jährige, dass der Mann sein Glied aus der Hose geholt hatte. Sie ...

