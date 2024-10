Polizeipräsidium Recklinghausen

POL-RE: Bottrop: Junge Frau im Zug belästigt

Recklinghausen (ots)

Die Polizei sucht nach einem Mann, der in der S9 eine 21-Jährige aus Marl belästigt hat. Die junge Frau war am Mittwochnachmittag (23.10.) auf dem Weg nach Essen. In Bottrop (vermutlich an der Haltestelle "Hauptbahnhof") stieg der unbekannte Mann in den Zug ein und setzte sich gegenüber der Frau hin. Kurz darauf bemerkte die 21-Jährige, dass der Mann sein Glied aus der Hose geholt hatte. Sie sprach ihn daraufhin an und verließ den Sitzplatz. Heute (Freitag) ging die junge Frau zur Polizei und zeigte den Vorfall an. Der Mann wird wie folgt beschrieben: etwa 20 bis 30 Jahre alt, dickliche Statur, braune Haare, an den Seiten sehr kurz, braune Augen, kurzer Bart, dunkelgrüne Jacke mit "Teddyfell", blaue Jeans. In der Nähe der 21-Jährigen saß ein Jugendlicher (15 bis 16 Jahre alt), auch er wird als Zeuge gesucht. Wer Angaben zu dem Vorfall selbst oder dem Tatverdächtigen machen kann, wird gebeten, das zuständige Kriminalkommissariat unter Tel. 0800/2361 111 anzurufen.

