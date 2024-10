Polizeipräsidium Recklinghausen

POL-RE: Bottrop/ Herten/ Waltrop: Einbruchsversuche im Kreis Recklinghausen - Einbruchssicherungen verhindern das Eindringen

Recklinghausen (ots)

In mehreren Städten sind Einbrüche durch zusätzliche Einbruchssicherungen an Türen und Fenstern verhindert worden.

Bottrop:

Bislang unbekannte Täter versuchten im Zeitraum vom 25.10. (13:00 Uhr) bis zum 26.10. (08:00 Uhr) in eine Wohnung "Am Timpenkotten" in Bottrop einzubrechen. Zunächst näherten sie sich der Gebäuderückseite des Mehrfamilienhauses. Hier entfernten sie den Blumenkasten vom Fensterbrett des betroffenen Küchenfensters, hebelten dann aufgrund der zusätzlichen Verriegelung vergeblich am Fenster und gelangten letztlich nicht ins Objekt.

Herten:

Auch in Herten konnte ein Einbruch durch eine zusätzliche Sicherung verhindert werden. Bislang unbekannte Täter versuchten hier die Terassentür eines Einfamilienhauses an der Backumer Straße aufzuhebeln und blieben ohne Erfolg. Die Tatzeit war am 24.10. zwischen 18:00 Uhr und 21:00 Uhr.

Waltrop:

Hier versuchten Einbrecher vom 25.10. (18:00 Uhr) bis zum 26.10. (08:35 Uhr) in ein Einfamilienhaus an der Gasstraße einzubrechen. Sie hebelten an dem vorderseitigen Fenster des Gäste-WCs, sowie an der rückwärtigen Terrassentür des Hauses. Die Täter gelangten jedoch aufgrund der zusätzlichen Sicherungen der Fenster nicht in das Objekt und es wurde nichts entwendet.

Wer etwas Verdächtiges bemerkt hat, wird gebeten, sich bei der Kripo zu melden (Tel. 0800 2361 111).

Machen auch Sie es den Einbrechern so schwer wie möglich und bauen Sie zusätzlichen Schutz an Fenster und Türen ein. Tipps zum Einbruchsschutz geben Ihnen unsere Experten der Kriminalprävention. Infos dazu und Kontaktdaten finden Sie auf unserer Internetseite unter folgendem Link:

https://recklinghausen.polizei.nrw/artikel/einbruchschutz-2

Oder rufen Sie die Kolleginnen und Kollegen einfach an: 02361 55 3344

Original-Content von: Polizeipräsidium Recklinghausen, übermittelt durch news aktuell