Polizeiinspektion Nienburg / Schaumburg

POL-NI: Falscher Wasserwerker erbeutet 1500 Euro

Bad Nenndorf (ots)

(He.) Eine 84-jährige Nenndorferin wurde gestern Opfer eines falschen Wasserwerkers. Am gestrigen Tage gegen 12 Uhr klingelte an der Haustür der Dame eine männliche Person in blauer Weste und gab sich als Mitarbeiter der Wasserwerke aus, ohne einen Ausweis zu zeigen. Der angebliche Mitarbeiter erzählte eine erfundene Geschichte, dass in der Nachbarschaft eine Wasserleitung kaputt sei und dass er jetzt den Leitungsdruck prüfen müsse. Die männliche Person bat die Nenndorferin, an verschieden Stellen in der Wohnung das Wasser und die Heizung anzustellen. Nach ca. 30-45 Minuten sagte die Person, dass die Prüfung 350 Euro kosten würde, die Frau teilte dem Mann mit, dass sie kein Geld im Hause habe. Daraufhin machte der Mann ihr ein schlechtes Gewissen und sagte, dass er, wenn er ohne Geld zurückkommen würde, ärger vom Chef bekäme, daraufhin ging die Nenndorferin an ihren Tresor und holte eine Geldtasche. Nachdem sie dem Mann (Täter) 350 Euro gegeben hatte, bat er die Frau nochmals den Wasserhahn anzudrehen, diesen Moment nutzte der Täter, die anderen 1150 Euro aus der Geldtasche zu entwenden. Der Täter verschwand dann plötzlich in unbekannte Richtung aus der Wohnung mit insgesamt 1500 Euro. Die Polizei bittet um Vorsicht, vergewissern sie sich bei ihrem Wasserversorger ob es zu einer Überprüfung kommt, bevor sie die Personen in ihre Wohnung lassen.

Original-Content von: Polizeiinspektion Nienburg / Schaumburg, übermittelt durch news aktuell