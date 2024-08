Polizeiinspektion Nienburg / Schaumburg

POL-NI: Berufsinformationsabend der Polizei

Stadthagen (ots)

(rei) Die Polizeiinspektion Nienburg/Schaumburg bietet einen Berufsinformationsabend am 15.08.2024 ab 17 Uhr im Polizeikommissariat Stadthagen an. Es wird über die Bewerbungsvoraussetzungen, das Auswahlverfahren und das Studium informiert. Vor Ort wird man sich viele Bereiche unserer Polizei live anschauen können. U.a. wird das Einsatztraining, die Wasserschutzpolizei und die Kriminaltechnik gezeigt. Bei Interesse per Mail unter nachwuchsgewinnung@pi-nbg.polizei.niedersachsen.de oder in den Dienststellen in Bückeburg, Stadthagen, Rinteln oder Bad Nenndorf anmelden.

