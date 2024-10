Polizeipräsidium Recklinghausen

POL-RE: Gladbeck: Einbruch in Kiosk

Recklinghausen (ots)

Nach einem Einbruch in einen Kiosk auf der Horster Straße bittet die Polizei um Zeugenhinweise. Nach ersten Erkenntnissen brachen bislang zwei unbekannte Täter am frühen Samstagmorgen (ca. 04:40 Uhr) in das Geschäft ein. Dafür schoben sie die Rollladen hoch und zersplitterten eine Scheibe. Einer der Täter räumte eine Vielzahl an Zigarettenschachteln in einen großen Sack. Im Anschluss flüchteten sie unerkannt.

Eine Videoüberwachung zeichnete die Tat auf. Einer der Personen trug einen hellen Kapuzenpullover und eine schwarze Weste.

Hinweise werden unter der 0800 2361 111 entgegengenommen.

