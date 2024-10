Kreispolizeibehörde Märkischer Kreis

POL-MK: Korrektur: Polizei sucht Zeugen nach Unfall

Lüdenscheid (ots)

Montagabend wurde die Polizei gegen 22:10 Uhr zur Leifringhauser Straße gerufen. Ein 42 Jahre alter Fußgänger wurde beim Queren einer Fußgängerinsel von einem Pkw erfasst, der in Richtung Kalver Straße unterwegs war. Es handelte sich um einen dunklen Pkw mit Kennzeichen aus dem MK, der sich danach von der Örtlichkeit entfernte. Der Passant erlitt Schmerzen am Knie und am Schienbein und wurde leicht verletzt. Die Polizei sucht nun nach dem Autofahrer und bittet um Hinweise. (lubo)

