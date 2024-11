Landespolizeiinspektion Jena

LPI-J: Vermisstensuche endet erfolgreich

Weimar (ots)

Am Montagmittag meldete eine Weimarerin, dass ihr 80-jähriger Ehemann während des Einkaufes in der Weimarer Innenstadt verschwand. Der Mann sollte gut zu Fuß, allerdings stark an Demenz erkrankt sein. Sofort begannen die Suchmaßnahmen und ein Fährtensuchhund wurde angefordert. Bis in die Abendstunden verlief die Suche erfolglos. Kurz vor 20:00 Uhr wurde der Mann schließlich im Bereich der Erfurter Straße angetroffen und wohlbehalten zu seiner Frau nach Hause gebracht.

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Jena, übermittelt durch news aktuell