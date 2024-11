Landespolizeiinspektion Jena

LPI-J: Gartenhaus einer Kita beschädigt

Weimar (ots)

Im Verlaufe des vergangenen Wochenendes kletterten unbekannte Täter über den Zaun einer Kindertagesstätte in Weimar-West. Dabei wurden mehrere Zaunsteile beschädigt. Anschließend begaben sie sich zu einem gesicherten Gartenhäuschen und beschädigten ein Pappfenster um einen Blick in die Hütte zu erlangen. Da dort offensichtlich für die Täter nichts Interessantes gelagert wurde, entfernten sie sich ohne Diebesgut. Somit entstand lediglich Sachschaden in Höhe von geschätzten 400 Euro.

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Jena, übermittelt durch news aktuell