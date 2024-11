LPI-J: Zeugenaufruf nach Ladendiebstählen

Saale-Holzland-Kreis (ots) - Dornburg-Camburg: Die Beamten kontrollierten am vergangenen Wochenende mehrere Verkehrsteilnehmer, so auch einen jungen Audi-Fahrer in Dorndorf-Steudnitz. Der 22-Jährige konnte keinen Führerschein vorweisen, weil er nicht im Besitz einer Fahrerlaubnis ist. Damit war für ihn die Fahrt beendet und es ging mit einem nun anhängigen Strafverfahren zu Fuß für ihn weiter. Rückfragen bitte an: ...

mehr