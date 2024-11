Polizei Wuppertal

POL-W: W Kind nach Verkehrsunfall schwer verletzt

Wuppertal (ots)

Am Dienstag (12.11.2024, um 19:40 Uhr) kam es auf der Roseggerstraße in Höhe der Linienstraße zu einem Unfall zwischen einem Pkw und einem Kind auf einem Tretroller. Eine 43-jährige Wuppertalerin fuhr mit ihrem Mazda 3 auf der Roseggerstraße in Richtung Linienstraße. Als sie nach links in die Kleestraße einbiegen wollte, kam es zu einem Zusammenstoß mit einem 11-jährigen Tretrollerfahrer. Dieser beabsichtigte nach bisherigen Erkenntnissen die Straße zu überqueren. Bei der Kollision erlitt der Junge schwere Verletzungen. Der Rettungsdienst brachte ihn zur stationären Behandlung in ein Krankenhaus. (ar)

