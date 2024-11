Polizei Wuppertal

POL-W: W - Mutmaßlicher Täter nach Kfz-Aufbruch und Wohnungseinbruch vorläufig festgenommen

Wuppertal (ots)

Am 12.11.2024, gegen 15:05 Uhr, beobachtete ein Zeuge einen 17-Jährigen an einem beschädigten VW in der Barmenia-Allee. Der polizeilich bekannte deutsche Jugendliche versuchte nach bisherigen Erkenntnissen durch eine eingeschlagene Scheibe Gegenstände aus dem VW zu stehlen. Als er von dem Zeugen angesprochen wurde, entfernte er sich zügig in Richtung Ronsdorfer Straße. Der mutmaßliche Täter konnte von Polizeibeamten im Rahmen der Nahbereichsfahndung in der Bendahler Straße angetroffen und vorläufig festgenommen werden. Weitere Polizistinnen und Polizisten konnten zwei Rucksäcke auffinden, deren Inhalt einem Wohnungseinbruchdiebstahl am selben Tag in der Mareestraße zugeordnet werden konnte. Des Weiteren wurden bei dem 17-Jährigen und in den Rucksäcken eine PTB-Waffe, ein verbotenes Einhandmesser und ein Reizstoffsprühgerät gefunden und sichergestellt. (jb)

Original-Content von: Polizei Wuppertal, übermittelt durch news aktuell