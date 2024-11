POL-W: W Jugendlicher bei Verkehrsunfall in Vohwinkel verletzt

Wuppertal (ots) - Polizei und Staatsanwaltschaft ermitteln wegen eines versuchten Tötungsdelikts am 08.11.2024 in der Simonsstraße. Hinweisgeber meldeten am Mittag über den Notruf einen Mann, der auf eine Frau einschlage. Am Einsatzort konnten zunächst weder ein Tatverdächtiger noch eine Geschädigte ...

