Kreispolizeibehörde Herford

POL-HF: Gartenhütte aufgebrochen- Werkzeug als Diebesgut

Bünde (ots)

(sls) Am Donnerstagmorgen (11.7.) gegem 08.00 Uhr bemerkte der Inhaber einer Gartenhütte an der Franz-Werfel-Straße, dass in der Nacht zuvor unbekannte Personen die Hütte aufbrachen, die er am Abend noch ordnungsgemäß gegen 20.00 Uhr noch ordnungsgemäß verschlossen habe. In der Hütte befanden sich mehrere Gartenwerkzeuge, von den die Täter eine Heckenschere, einen Akkuschrauber mit entsprechendem Zubehör (Akkus/Ladegerät) mitnahmen. Um an die Gartenhütte zu gelangen, betraten die Unbekannten durch ein Gartentor das Grundstück und gelangten über den Gartenbereich in das im rückwärtigen Bereich des Einfamilienhauses. Dort brachen sie die Gartenhütte auf und entwendeten die Geräte. Anschließend flüchteten sie in bislang unbekannte Richtung. Die Kriminalpolizei hat die Ermittlungen aufgenommen und ist auf der Suche nach weiteren Zeugen, die Angaben zum Einbruch geben können. Hinweise werden unter der Telefonnummer 05221/8880 entgegengenommen.

