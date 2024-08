POL-PDLU: Speyer- Geschwindigkeitskontrollen in der Boschstraße und Stockholmer Straße

Speyer (ots) - Ein 39-jähriger Motorradfahrer befuhr am Dienstagmittag, gegen 12:20 Uhr, die B39 von Hockenheim in Richtung Speyer. Kurz nach der Abfahrt Speyer Zentrum musste der Fahrer verkehrsbedingt stark abbremsen und verlor hierdurch die Kontrolle über sein Fahrzeug. Der 39-Jährige stürzte und verletzte sich leicht. Er wurde in ein nahegelegenes Krankenhaus ...

