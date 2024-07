POL-PDTR: Verkehrsunfallflucht

Idar-Oberstein (ots) - Am Freitag, den 05.07.2024 kam es zwischen 10 und 11 Uhr zu einer Verkehrsunfallflucht auf dem Parkplatz vom Lidl in der Otto-Decker-Straße in Idar-Oberstein. Hierbei wurde das parkende Fahrzeug, ein Hyundai i10 in grau, von einem bisher unbekannten Fahrzeug an der rechten Fahrzeugseite touchiert. Der Unfallverursacher entfernte sich danach ...

