Polizeidirektion Trier

POL-PDTR: Sachbeschädigung am Peter-Roth-Platz

Bild-Infos

Download

Trier OT Ehrang (ots)

Am Samstag, 06.07.2024 kam es gegen 20:00 Uhr zu einer Sachbeschädigung am Brunnen des Peter-Roth-Platzes in Trier-Ehrang. Hierbei wurde eine Steinstatue mutwillig vom Sockel gerissen, infolgedessen sie zerbrach. Durch die Tat entstand Sachschaden im dreistelligen Bereich.

Die unmittelbare Fahndung und die weiteren Ermittlungen der Beamten der Polizeiinspektion Schweich erbrachten Hinweise auf einen Tatverdächtigen. Weitere Zeugenaussagen könnten diesen Tatverdacht untermauern. Personen, die sachdienliche Hinweise geben können, werden gebeten, sich mit der Polizeiinspektion Schweich unter 06502 9157 0 in Verbindung zu setzen.

Original-Content von: Polizeidirektion Trier, übermittelt durch news aktuell