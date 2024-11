Polizeipräsidium Reutlingen

POL-RT: Falschfahrer, zahlreiche Verletzte durch Verkehrsunfälle, Wohnungseinbruch, Brand eines Trockensilos

Reutlingen (ots)

Walddorfhäslach (RT): Falschfahrer verursacht Verkehrsunfall (Zeugenaufruf)

Mehrere tausend Euro Sachschaden sind die Folge eines Verkehrsunfalls, den ein Falschfahrer am frühen Samstagmorgen verursacht hat. Gegen 5 Uhr meldeten mehrere Verkehrsteilnehmer über Notruf einen Falschfahrer auf der B27 Höhe Kirchentellinsfurt. Bei dem Falschfahrer handelte es sich um einen 26-Jährigen mit seinem Pkw Seat Ibiza. Dieser war auf der Fahrbahn nach Tübingen in entgegengesetzte Richtung unterwegs. Auf Höhe der Abzweigung der B 464 bei Walddorfhäslach in Richtung Böblingen kam es zu einem Zusammenstoß mit einem ihm entgegenkommenden, ordnungsgemäß auf der linken Fahrspur fahrenden Streufahrzeug der Marke Scania, welches von einem 34-jährigen Fahrer gelenkt wurde. Das Streufahrzeug, welches beim Erkennen des Falschfahrers ein Ausweichmanöver eingeleitet hatte, wurde hierdurch lediglich an den Reifen auf der rechten Fahrzeugseite touchiert. In der Folge kollidierte der Falschfahrer zunächst mit der rechten und anschließend mit der linken Leitplanke. Bei dem Falschfahrer ergaben sich Hinweise auf Alkoholkonsum, eine anschließend durchgeführte Alkoholüberprüfung ergab einen Wert von über zwei Promille. Er musste sich einer Blutprobe unterziehen, sein Führerschein wurde einbehalten. Sowohl der Falschfahrer als auch der Fahrer des Streufahrzeugs blieben unverletzt. Am PKW des Falschfahrers ist ein Schaden in Höhe von zirka 8.500 Euro entstanden. Das Fahrzeug war nicht mehr fahrbereit und musste abgeschleppt werden. Zur Schadenshöhe am Streufahrzeug können aktuell noch keine Angaben gemacht werden. Die Verkehrspolizei Tübingen hat die Ermittlungen aufgenommen. Verkehrsteilnehmer, die möglicherweise durch den Falschfahrer gefährdet wurden, werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 07071 / 972-1400 bei der Verkehrspolizei Tübingen zu melden.

Bad Urach (RT): Mit Krankenfahrstuhl verunglückt

Schwere Verletzungen hat sich am Freitagnachmittag ein 92-Jähriger bei einem Unfall mit seinem Krankenfahrstuhl im Bereich eines Zufahrtswegs zur Burgruine Hohen Urach zugezogen. Der Senior hatte den geschotterten forstwirtschaftlichen Zufahrtsweg zunächst bergauf in Richtung Burgruine befahren und aufgrund körperlicher Probleme eine Rast eingelegt. Den steilen Zufahrtsweg wollte der 92-Jährige im weiteren Verlauf wieder hinunterfahren, konnte seinen Krankenfahrstuhl jedoch vermutlich aufgrund des starken Gefälles nicht mehr abbremsen und kam nach links vom Schotterweg ab. Hierbei stürzte er aus dem Krankenfahrstuhl und blieb erst nach etwa 15 Metern an einem umgestürzten Baum liegen. Ein Zeuge, welcher zu Fuß zur Burgruine unterwegs war, hatte noch erfolglos versucht, den Krankenfahrstuhl mit dem Senior festzuhalten. Der 92-jährige Mann erlitt durch den Sturz schwere Verletzungen und wurde durch den Rettungsdienst in eine Klinik gebracht, wo er stationär aufgenommen werden musste. Lebensgefahr bestand jedoch nicht. Der Krankenfahrstuhl, welcher mehrere Meter entfernt von dem Verletzten aufgefunden werden konnte, musste durch die Bergwacht geborgen und durch eine Streifenbesatzung des Polizeireviers Metzingen gesichert werden. Der daran entstandene Sachschaden wird mit etwa 1.000 Euro beziffert.

Leinfelden-Echterdingen (ES): Kind angefahren

Bei einem Verkehrsunfall am Freitagmittag hat ein 4-jähriger Junge schwere Verletzungen erlitten und musste stationär in einer Klinik aufgenommen werden. Der 38-jährige Fahrer eines Audi A7 hatte mit seinen beiden Mitfahrerinnen am Freitag um 15.55 Uhr die Stettener Hauptstraße, von der Kreisstraße 1255 kommend, in Fahrtrichtung Filderstadt-Plattenhardt befahren. Auf Höhe der Einmündung Scherlachweg übersah der Audi Fahrer einen 4-jährigen Jungen, welcher aus seiner Sicht die Fahrbahn von links nach rechts überquerte. Der Junge wurde in der Folge frontal erfasst und leicht auf die Motorhaube aufgeladen. Im Anschluss kam er auf der Fahrbahn vor dem Audi zum Liegen. Der Junge musste im im Rahmen der Unfallaufnahme aufgrund seiner schwerwiegenden Verletzungen durch eine hinzugerufene Rettungswagenbesatzung in eine Klinik verbracht werden. An dem Audi des 38-Jährigen entstand ein Sachschaden in Höhe von ca. 1.000 Euro. Durch die Staatsanwaltschaft wurde ein Unfallgutachten angeordnet und ein Sachverständiger hinzugezogen. Die Verkehrspolizei Esslingen hat die Ermittlungen aufgenommen.

Neuhausen auf den Fildern (ES): Mit Verkehrszeichen kollidiert

Ersten Erkenntnissen zu Folge wegen Sekundenschlafs ist es in der Nacht von Freitag auf Samstag zu einem Verkehrsunfall mit einem Sachschaden in Höhe von mehreren tausend Euro gekommen. Gegen 2.20 Uhr befuhr ein 20-Jähriger mit seinem VW T-Roc die Bernhäuser Straße in Neuhausen auf den Fildern. Auf Höhe eines Einkaufsmarkts kam der junge Mann mit seinem Fahrzeug nach rechts von der Fahrbahn ab und kollidierte hierbei mit einem am Straßenrand aufgestellten Verkehrszeichen. Wenige Meter später lenkte der 20-Jährige sein Fahrzeug wieder zurück auf die Fahrbahn und blieb dort stehen. Nach ersten Ermittlungen gab der T-Roc-Fahrer an, kurzzeitig eingenickt zu sein und deswegen den Unfall verursacht zu haben. Der Führerschein des 20-jährigen wurde daraufhin einbehalten.

Kirchheim/Teck (ES): Heftig aufgefahren

Eine leicht verletzte Person und Sachschaden in Höhe von etwa 10.000 Euro sind das Ergebnis eines Auffahrunfalls, welcher sich am Freitagnachmittag in Kirchheim unter Teck ereignet hat. Um 16.45 Uhr befuhr ein 82-jähriger Audi-Fahrer die B 465 auf Höhe der Autobahnauffahrt zur BAB 8 in Fahrtrichtung Owen. An der dortigen Ampelanlage übersah der 82-Jährige einen wegen Rotlicht wartenden 58-Jährigen mit dessen Pkw Mazda und fuhr auf diesen auf. Beide Fahrzeuge wurden so stark beschädigt, dass sie von einem Abschleppunternehmen geborgen werden mussten. Der 82-Jährige klagte während der Unfallaufnahme über Unwohlsein, woraufhin er durch einen hinzugerufenen Rettungswagen in eine nahe gelegene Klinik eingeliefert wurde.

Baltmannsweiler (ES): Alkoholisiert Unfall verursacht und geflüchtet

Am Freitagabend ist es in Baltmannsweiler zu einer Verkehrsunfallflucht mit mehreren beteiligten Fahrzeugen gekommen. Gegen 19.30 Uhr konnte eine Zeugin beobachten, wie ein 61-jähriger Mitsubishi-Fahrer beim rückwärtigen Ausparken aus einer Parklücke auf einem Parkplatz eines Lebensmittelmarktes mit einem noch unbekannten weiteren Pkw zusammenstieß. Der Fahrer des Mitsubishi räumte daraufhin die Unfallstelle und stellte sein Fahrzeug am Rand des Parkplatzes ab. Hierbei vergaß der 61-Jährige jedoch, die Handbremse seines Fahrzeugs zu ziehen, weshalb sich das Fahrzeug in Bewegung setzte. Der Fahrer versuchte noch, sein Fahrzeug am Wegrollen zu hindern, kam hierbei jedoch zu Fall und das Fahrzeug kollidierte leicht mit einem dort abgestellten Mercedes eines 43-Jährigen. Im weiteren Verlauf entfernte sich der 61-Jährige von der Unfallörtlichkeit. Er konnte jedoch im weiteren Verlauf durch eine Streifenbesatzung an seiner Wohnanschrift angetroffen werden. Eine Überprüfung seiner Fahrtauglichkeit ergab eine deutliche Alkoholisierung. Nachdem der 61-Jährige eine Blutprobe abgegeben hatte wurde sein Führerschein einbehalten. Bei dem Unfall entstand Sachschaden in Höhe von mehreren tausend Euro. Das Polizeirevier Esslingen hat die Ermittlungen, auch hinsichtlich des zweiten ausparkenden Fahrzeugs, aufgenommen.

Ohmden (ES): Wohnungseinbruch

Der Polizeiposten Weilheim an der Teck ermittelt derzeit wegen eines Einbruchs, welcher am Freitagabend in einem Wohngebiet in Ohmden festgestellt worden ist. Gegen 19.45 Uhr kehrten die Bewohner zu ihrem Haus zurück und stellten fest, dass der oder die unbekannten Täter über eine Terrassentür ins Erdgeschoss gelangt war. Augenscheinlich wurden zwei Stockwerke durch den oder die Einbrecher vollständig durchsucht. Die Ermittlungen zu möglichem Diebesgut dauern an. An der Terrassentür entstand ein Sachschaden in Höhe von etwa 1.000 Euro. Die Spurensicherung erfolgte noch am Freitagabend durch Spezialisten der Kriminalpolizei.

Starzach (TÜ): Brand in Trockensilo mit hohem Sachschaden

Zu einem Brand mit einem Sachschaden in Höhe von mehreren hunderttausend Euro ist es in Starzach am Freitagmittag gekommen. Gegen 13 Uhr ging bei der Rettungsleitstelle ein Notruf über ein brennendes Trockensilo aus dem Bereich Lange Straße ein. Daraufhin wurden zahlreiche Einsatzkräfte an die Örtlichkeit entsandt. Beim Eintreffen der Rettungskräfte konnte Glut und Rauch aus dem Silo festgestellt werden. Ersten Erkenntnissen zur Folge kam es zu einem technischen Defekt eines Trocknungsgeräts, welches das Feuer im Inneren entfachte. Die Feuerwehr, welche mit 15 Fahrzeugen und 86 Einsatzkräften vor Ort war, konnte den Brand unter Kontrolle bringen. Verletzt wurde durch den Brand glücklicherweise niemand. Das Polizeirevier Rottenburg hat die Ermittlungen zu den Hintergründen aufgenommen.

Schömberg (ZAK): Unfall mit Sachschaden

Zu einem Verkehrsunfall mit etwa 6.000 Euro Sachschaden ist es am Freitagabend auf der B 27 gekommen. Die 45-jährige PKW-Lenkerin eines Mazda befuhr gegen 20.50 Uhr die B 27 zwischen Dotternhausen und Schömberg. Vermutlich aufgrund medizinischer Ursache kam die Fahrerin nach rechts von der Fahrbahn ab, kollidierte mit einem Verkehrszeichen und durchbrach die dortige Leitplanke. Der PKW kam einige Meter abseits der Fahrbahn zum Stillstand. Nach derzeitigem Kenntnisstand blieb die Fahrerin unverletzt. Sie wurde dennoch zur medizinischen Untersuchung und zur Abklärung möglicher Verletzungen vom Rettungsdienst in ein Krankenhaus verbracht. Der PKW der 45-Jährigen war nach dem Unfall nicht mehr fahrbereit und musste abgeschleppt werden. Das Polizeirevier Balingen hat die Ermittlungen zum Verkehrsunfall übernommen.

Albstadt (ZAK): Fußgängerin übersehen

Eine 74-jährige Fußgängerin ist am Freitag um 19 Uhr von einer 66-jährigen Fahrerin eines PKW Audi angefahren worden. Der Audi befuhr die Dr.-Hermann-Bizer-Straße in Richtung Neuweilerstraße und wollte nach rechts in die Professor-Hahn-Straße abbiegen. Hierbei übersah die Audi-Fahrerin die Fußgängerin, welche gerade dabei war, die Straße zu überqueren und kollidierte mit dieser. Die Fußgängerin wurde durch den Zusammenstoß leicht verletzt. Ein hinzugerufener Rettungswagen verbrachte sie zur weiteren Versorgung in eine Klinik. Ob an dem Audi ein Sachschaden entstanden kann aktuell noch nicht gesagt werden.

Schömberg (ZAK): Betrunken mit Gegenständen um sich geworfen

In einer Pension in der Blumenstraße ist es am Freitag gegen 21.40 Uhr zu Streitigkeiten gekommen. Ein stark alkoholisierter 28-Jähriger betrat das Zimmer eines 35-Jährigen, da dieser angeblich sein Mobiltelefon entwendet habe. Es entwickelt sich ein Streit zwischen den beiden, wobei der 28-Jährige begann, Einrichtungsgegenstände aus dem Zimmer auf den 35-Jährigen zu werfen und diesen hierbei leicht verletzte. Der Streit verlagerte sich im Anschluss ins Treppenhaus. Der 28-Jährige ließ in der Folge vom dem 35-Jährigen ab und begab sich in sein Zimmer. Die hinzugerufenen Polizeibeamten nahmen vor Ort Kontakt mit dem 28-Jährigen auf. Da sich dieser nicht ausweisen konnte, stark alkoholisiert war und zunehmend aggressiver wurde, musste er in Gewahrsam genommen werden. Der 35-Jährige, welcher durch die körperliche Auseinandersetzung verletzt worden war, benötige vor Ort keine ärztliche Versorgung. Der 28-jährige sieht nun einer Strafanzeige wegen gefährlicher Körperverletzung entgegen. Das Polizeirevier Balingen hat die Ermittlungen aufgenommen.

Original-Content von: Polizeipräsidium Reutlingen, übermittelt durch news aktuell