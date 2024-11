Polizeipräsidium Reutlingen

POL-RT: Zehn Kilogramm Marihuana beschlagnahmt - Mutmaßlicher Rauschgiftdealer in Haft

Reutlingen (ots)

Gemeinsame Pressemitteilung der Staatsanwaltschaft Tübingen und des Polizeipräsidiums Reutlingen

Rottenburg (TÜ):

Wegen des Verdachts des illegalen Handels mit Betäubungsmitteln ermitteln die Staatsanwaltschaft Tübingen und eine Rauschgiftermittlungsgruppe der Kriminalpolizei gegen einen 43-Jährigen. Der polizeibekannte und vorbestrafte Mann befindet sich mittlerweile in Untersuchungshaft.

Im Verlauf anderweitiger Ermittlungen waren die Kriminalbeamten des Kriminalkommissariat Tübingen auf den 43-Jährigen aufmerksam geworden und durchsuchten nach einem zuvor von der Staatsanwaltschaft Tübingen erwirkten richterlichen Beschluss am Mittwoch, 27.11.2024, die Wohnung des Mannes. Dabei fanden und beschlagnahmten die Ermittler mehr als zehn Kilogramm Marihuana und mehr als 25 Gramm Kokain. Der 43-Jährige wurde vorläufig festgenommen.

Der beschuldigte kosovarische Staatsangehörige, der sein Aussageverweigerungsrecht in Anspruch nimmt, wurde am Mittwochnachmittag dem Haftrichter beim Amtsgericht Tübingen vorgeführt. Dieser erließ den von der Staatsanwaltschaft Tübingen beantragten Haftbefehl und setzte ihn in Vollzug. Der Beschuldigte wurde in eine Justizvollzugsanstalt eingeliefert. (jl)

