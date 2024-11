Kreispolizeibehörde Wesel

POL-WES: Hamminkeln - Verkehrsunfall mit drei Verletzten

Hamminkeln (ots)

Am Montagnachmittag gegen 17:20 Uhr ereignete sich ein Verkehrsunfall auf der Bocholter Straße in Dingden. Eine 54-jährige Pkw-Fahrerin aus Hamminkeln bog von einem Tankstellengelände nach links auf die Bocholter Straße in Fahrtrichtung Ringenberg ein. Dabei kam es zum Zusammenstoß mit einem 36-jährigen Pkw-Fahrer aus Hamminkeln, der die Bocholter Straße in Richtung Bocholt befuhr. Bei dem Zusammenstoß wurden beide Fahrzeugführer sowie eine 47-jährige Beifahrerin aus Reken leicht verletzt. Alle Verletzten wurden zur ambulanten Behandlung in umliegende Krankenhäuser eingeliefert. Beide beteiligten Fahrzeuge waren nicht mehr fahrbereit und mussten abgeschleppt werden. Der entstandene Sachschaden wird auf 20.000,- Euro geschätzt. Für die Dauer der Bergung der Fahrzeuge war die Bocholter Straße zwischenzeitlich gesperrt.

