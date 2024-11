Kreispolizeibehörde Wesel

POL-WES: Wesel - Polizei sucht nach Einbruch Zeugen

Wesel (ots)

Am Freitag um 18.27 Uhr sind Unbekannte in ein Haus am Helmut-Stieff-Weg eingebrochen. Die Täter hebelten die Terrassentür auf. Dabei wurden sie beobachtet. Im Obergeschoss des Hauses durchwühlten sie mehrere Räume.

Ob etwas aus dem Haus entwendet wurde, ist derzeit Gegenstand der kriminalpolizeilichen Ermittlungen. Diese dauern an.

Zeugenhinweise nimmt die Polizeiwache Nord in Wesel unter der Telefonnummer 0281 / 107-0 entgegen.

DF (Ref-Nr. 241122-2050)

