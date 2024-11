Kreispolizeibehörde Wesel

POL-WES: Moers - Polizei sucht nach Einbruch Zeugen

Moers (ots)

Am Samstag zwischen 17 und 23 Uhr haben Unbekannte einen Einbruch in ein Haus am Pinienweg verübt. Die Täter versuchten, die Terrassentür aufzuhebeln. Als das misslang, warfen sie mit einem Pflasterstein die Scheibe der Terrassentür ein, sodass sie die Tür öffnen konnten.

Die Unbekannten durchsuchten das Haus. Ob sie etwas stahlen, ist derzeit unklar.

Die Kriminalpolizei hat die Ermittlungen übernommen. Diese dauern an. Hinweise von Zeugen nimmt die Polizeiwache Süd in Moers unter der Telefonnummer 02841 / 171-0 entgegen.

DF (Ref-Nr. 241124-0234)

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Wesel, übermittelt durch news aktuell