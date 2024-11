POL-WES: Moers - Unbekannte versuchen, in Haus einzubrechen

Moers (ots) - Am Freitag, den 25.11.2024, um 15:27 Uhr ist es zu einem räuberischen Diebstahl aus einem Supermarkt am Edekaplatz gekommen. Ein Mitarbeiter des Ladenlokals beobachtete, wie ein Mann eine Weinflasche in seine Jackentasche steckte und ohne zu bezahlen den Kassenbereich passieren wollte. Der Mitarbeiter sprach den Mann an, der jedoch nicht reagierte. Als ...

mehr