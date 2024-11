Kreispolizeibehörde Wesel

POL-WES: Kamp-Lintfort/Duisburg - Gemeinsame Pressemitteilung der Staatsanwaltschaft Kleve - Zweigstelle Moers und der Polizei Duisburg: 34-jähriger Mann verstirbt nach Schusswaffengebrauch durch die Polizei

Kamp-Lintfort (ots)

Am Samstagabend (23.11.2024, gegen 21:50 Uhr) erhielt die Polizei Wesel den Hinweis auf eine Ruhestörung aus einer Wohnung in Kamp-Lintfort. Nach derzeitigem Stand der Ermittlungen soll ein 34-Jähriger im Treppenhaus des betroffenen Mehrfamilienhauses die eingesetzten Polizeikräfte unvermittelt mit einem Gegenstand angegriffen haben. Dabei ist es zum Einsatz der Schusswaffe durch einen Polizeibeamten gekommen, durch den der Mann lebensgefährlich verletzt wurde. Der Verletzte wurde in ein Krankenhaus eingeliefert, wo er am frühen Sonntagmorgen (24.11.2024) seinen Verletzungen erlag. Ein 24-jähriger Polizeibeamter verletzte sich bei dem Einsatz und kam zur stationären Behandlung in ein Krankenhaus. Eine Polizeibeamtin und ein weiterer Polizeibeamter wurden leicht verletzt.

Der Opferschutz der Polizei Wesel steht im Kontakt mit Angehörigen des Verstorbenen.

Auf Anordnung der Staatsanwaltschaft Kleve wurde eine Ermittlungskommission der Duisburger Kriminalpolizei mit den Ermittlungen betraut, die noch in der Nacht ihre Arbeit aufnahm.

Weitere Auskünfte erteilt die Staatsanwaltschaft Kleve - Zweigstelle Moers.

