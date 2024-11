POL-WES: Wesel - Nachtragsmeldung zu witterungsbedingten Einsätzen

Wesel (ots) - in der Nacht zu Freitag zog ein Schneetief über den Kreis Wesel hinweg. In der Zeit zwischen 3 Uhr und 6 Uhr ereigneten sich im Kreisgebiet insgesamt 15 witterungsbedingte Unfälle. In Schermbeck fuhr sich ein LKW fest, in Hamminkeln rutschte ein LKW in den Graben, ein weiterer fuhr sich fest. Durch Unfälle auf den für den Kreis Wesel relevanten ...

mehr