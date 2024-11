Kreispolizeibehörde Wesel

POL-WES: Wesel - Verdächtiges Ansprechen von Kindern

Kripo ermittelt und sucht Zeugen

Wesel (ots)

Am Mittwoch (20.11.2024) gegen 13.25 Uhr kam es an einer Bushaltestelle auf der Straße Mölderplatz zu einem verdächtigen Ansprechen von Kindern.

Nach derzeitigem Kenntnisstand sprach eine bislang unbekannte männliche Person zwei Schulkinder im Alter von 10 und 11 Jahren nach Schulschluss aus einem weißen Pkw-Van heraus an der dortigen Bushaltestelle an. Der Fahrer forderte die Kinder auf in sei Auto zu steigen, da die Mutter ihn angeblich darum gebeten hatte die Kinder abzuholen. Auf Nachfrage eines Kindes, wie ihre Mutter heißt, entfernte sich der Mann mit seinem Pkw von der Örtlichkeit. Die Kinder begaben sich daraufhin wieder in die Schule und schilderten dort den Sachverhalt. Der Schulleiter informierte die Polizei.

Der Mann wird wie folgt beschrieben:

- ca. 30-40 Jahre, dick, Bart am Kinn und der Unterlippe, helle Hautfarbe, schwarze Mütze

(Ref.: 241120-1408)

Am Donnerstagmorgen (21.11.2024) gegen 7.50 Uhr kam es an der Kreuzung Martinistraße / Gerhard-Storm-Stiege ebenfalls zu einem verdächtigen Ansprechen eines Kindes.

Nach Angaben des 12-jährigen Mädchens hielt ein weißer Van neben ihr, als sie sich auf dem Weg zur Schule befand. In dem Van saßen insgesamt vier Männer, die im weiteren Verlauf ausstiegen. Der Fahrer forderte das Kind auf in das Auto einzusteigen und griff nach ihrem Arm. Das Mädchen rannte sofort weg und es kam zu keiner Berührung. Die Männer stiegen danach wieder in den Van ein und folgten ihr ein Stück, bevor sie in unbekannte Richtung wegfuhren. Das Mädchen lief sofort nach Hause und erzählte ihrer Mutter von dem Vorfall. Die Mutter informierte die Polizei.

Die Männer werden wie folgt beschrieben:

Fahrer: ca. 20 Jahre, normale Statur, schwarzes Haar, Bart, Brille, schwarze Jeans, schwarzer Pullover

Die Beifahrer waren ebenfalls um die 20 Jahre alt, von normaler Statur und dunkel gekleidet. (Ref.: 241121-1026)

Fahndungsmaßnahmen der Polizei verliefen in beiden Fällen ohne Erfolg.

In beiden Fällen verhielten sich die Kinder vorbildlich und umsichtig!

Die Ermittlungen werden aktuell durch die Kriminalpolizei geführt und dauern derzeit an. Die Bereiche rund um die Schulen in der Innenstadt werden momentan und in den kommenden Tagen intensiv bestreift.

Zeugen werden gebeten sich bei der Polizeiwache Nord in Wesel zu melden (Tel.: 0281-107-0)

/PR

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Wesel, übermittelt durch news aktuell