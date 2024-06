Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim

POL-EL: Papenburg - Skoda beschädigt

Papenburg (ots)

Am gestrigen Montag ist es in der Zeit von 07:30 Uhr bis 18:00 Uhr auf einem Parkplatz an der Straße Hauptkanal links in Papenburg zu einer Verkehrsunfallflucht gekommen. Ein schwarzer Skoda Octavia ist hierbei an der Stoßstange hinten links beschädigt worden. Der Verursacher hat sich nicht um eine Schadensregulierung gekümmert und den Unfallort verlassen. Zeugen melden sich bitte bei der Polizei in Papenburg unter der Rufnummer 04961/926173.

