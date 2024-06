Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim

POL-EL: Papenburg - Fenster an Schule eingeschlagen

Papenburg (ots)

Zu einer Sachbeschädigung kam es an der Heinrich-Middendorf-Oberschule in Aschendorf zwischen Donnerstag, 19.30 Uhr, und Dreitag, 7.30 Uhr. Durch bislang unbekannte Täter wurde dort mit einem Pflasterstein eine Fensterscheibe eingeworfen und es kam zu einem Sachschaden in Höhe von etwa 500 Euro. Zeugen werden gebeten, sich mit der Polizei Papenburg unter der Rufnummer04961/926173 in Verbindung zu setzen.

