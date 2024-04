Bundespolizeiinspektion Bad Bentheim

BPOL-BadBentheim: Mit Untersuchungshaftbefehl gesuchter Mann musste ins Gefängnis

Salzbergen (ots)

Ein gesuchter 24-Jähriger wurde am Samstagnachmittag in der Eurobahn auf Höhe Salzbergen von der Bundespolizei festgenommen. Gegen den Mann lag ein Untersuchungshaftbefehl wegen Raub vor. Er sitzt jetzt in einer Justizvollzugsanstalt.

Der Mann wurde durch Beamte der Bundespolizei in einer Eurobahn auf der Fahrt von Hengelo nach Bielefeld auf Höhe Salzbergen kontrolliert. Bei der polizeilichen Überprüfung seiner Personalien stellten die Beamten fest, dass der 24-jährige Deutsche von der Justiz gesucht wurde. Ein Gericht hatte wegen Raub die Untersuchungshaft für den Mann angeordnet.

Der junge Mann wurde noch am selben Tag einem Haftrichter vorgeführt. Im Anschluss brachten die Bundespolizisten den 24-Jährigen in eine Justizvollzugsanstalt.

Des Weiteren Interessierte sich die Justiz für den derzeitigen Aufenthalt des Mannes sie hatte ihn gleich mehrfach zur Aufenthaltsermittlung ausgeschrieben.

Original-Content von: Bundespolizeiinspektion Bad Bentheim, übermittelt durch news aktuell