Polizeipräsidium Stuttgart

POL-S: Rotlicht missachtet - Zeugen gesucht -

Stuttgart-Plieningen (ots)

Zwei Leichtverletzte und ein Schaden in Höhe von zirka 60.000 Euro sind die Folgen eines Verkehrsunfalls, der sich am Freitagabend (02.08.2024) auf der Mittleren Filderstraße ereignet hat. Ein 61-jähriger Pkw-Lenker stand gegen 21.30 Uhr mit seinem Mercedes Benz auf der Linksabbiegespur Richtung Autobahn an der roten Ampel. Trotz vermeintlichem Rotlicht fuhr der 61-Jährige los, bog nach links Richtung Autobahn ab und stieß hierbei auf der Kreuzung mit einem entgegenkommenden Pkw Mercedes Benz zusammen, der aus Richtung Flughafen nach Plieningen unterwegs war. In diesem wurden sowohl der 55-jährige Fahrer als auch seine 52-jährige Mitfahrerin leicht verletzt und anschließend mit dem Rettungsdienst in ein Krankenhaus gebracht. Während der Unfallaufnahme und bis zur Bergung der beiden Fahrzeuge wurde der Verkehr vor Ort umgeleitet, es kam zu keinen nennenswerten Behinderungen. Zeugen des Unfalls werden gebeten, sich bei der Verkehrspolizei unter der Rufnummer +4971189904100 zu melden.

