POL-DEL: Landkreis Oldenburg: Zusammenstoß zwischen Motorrad und Fahrrad in Ganderkesee +++ Zwei Personen verletzt

Delmenhorst (ots)

Am Sonntag, 12. Mai 2024, 09:45 Uhr, wurden zwei Personen bei einem Verkehrsunfall in Ganderkesee verletzt.

Zur Unfallzeit befuhr ein 58-jähriger Mann aus Ganderkesee mit einem Motorrad die Delthuner Straße in Richtung Ganderkesee. Kurz hinter der Einmündung zur Straße "Ohe" schloss er auf eine 39-jährige Frau aus Ganderkesee auf, die die Straße mit einem Rennrad in selber Richtung befuhr. Als er die Frau überholen wollte, wechselte sie den Fahrstreifen nach links. In der Folge kam es zu einem seitlichen Zusammenstoß.

Sowohl der Motoradfahrer als auch die Rennradfahrerin kamen zu Fall. Die Frau erlitt schwere, der Mann leichte Verletzungen. Beide wurden vor Ort von einem Notarzt versorgt und mit Rettungswagen in Krankenhäuser gefahren. Es entstanden Schäden in Höhe von ungefähr 6.000 Euro.

