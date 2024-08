Polizei Gütersloh

POL-GT: Einbruch in Loxten

Gütersloh (ots)

Versmold (MS) - Bislang unbekannte Täter brachen am Mittwoch (31.07., 13:30-19:30 Uhr) in ein Wohnhaus auf einem Gehöft in der Vogtstraße in Loxten ein.

Die Täter schlugen die Scheibe der Eingangstür ein, um in das Gebäude zu gelangen. Sie entwendeten eine geringfügige Menge Bargeld.

Die Polizei Gütersloh sucht Zeugen. Wer hat am Tatort oder in dessen Nähe im Tatzeitraum verdächtige Beobachtungen gemacht? Hinweise und Angaben nimmt die Polizei Gütersloh über die Telefonnummer der Vermittlung 05241 869-0 entgegen.

Original-Content von: Polizei Gütersloh, übermittelt durch news aktuell