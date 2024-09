Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (VS-Schwenningen, B 523

Schwarzwald Baar Kreis) Unfall auf Ampelkreuzung - Zeugenaufruf (11.09.2024)

VS-Schwenningen - B 523 (ots)

Auf der Kreuzung Dürrheimer Straße und Bundesstraße 523 ist es am Mittwoch, den 11.09.2024 gegen 6 Uhr zu einem Verkehrsunfall gekommen. Eine 60-jährige Mercedes-Fahrerin bog von Bad Dürrheim kommend nach links auf die Dürrheimer Straße nach Schwenningen ein. Gleichzeitig fuhr eine 58-Jährige mit ihrem Seat von Tuttlingen kommend in den Kreuzungsbereich. Beide Verkehrsteilnehmer nahmen für sich in Anspruch an der Ampel "grün" zu haben. Auf der Kreuzung kam es dann zum Zusammenstoß, der einen Sachschaden in Höhe von etwa 6.000 Euro verursachte. Um die tatsächliche Ampelschaltung nachvollziehen zu können, werden Zeugen gebeten sich mit dem Polizeirevier Schwenningen in Verbindung zu setzten (07720 / 85000).

Original-Content von: Polizeipräsidium Konstanz, übermittelt durch news aktuell