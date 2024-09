Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (VS-Schwenningen

Schwarzwald Baar Kreis) Einbrüche in Kleingartenanlage - Polizei bittet um Hinweise (17.09.2024)

VS-Schwenningen (ots)

Im Zeitraum von 03:30 Uhr bis 11:00 Uhr ist am Dienstag in mehrere Hütten in einer Schrebergartenanlage an der Gunnentalstraße eingebrochen worden. Die Täter betraten das Gelände und gelangten daraufhin in zehn verschiedene Gartengrundstücke und deren Hütten. Die Höhe des Diebesguts ist noch nicht bekannt. Personen denen Verdächtiges im Bereich der Schrebergartenanlage aufgefallen ist, oder die sonst Hinweise auf die Identität des Einbrechers geben können, werden gebeten, sich unter der Tel. 07720 / 85000, mit dem Polizeirevier Schwenningen in Verbindung zu setzen.

