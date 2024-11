Polizeipräsidium Reutlingen

POL-RT: Unfälle, Mann in Ausnahmezustand, Einbruch in Kirche

Reutlingen (ots)

Pfullingen (RT): Vorfahrt missachtet

Ein Schaden in Höhe von etwa 11.000 Euro ist an zwei Fahrzeugen bei einem Verkehrsunfall am Donnerstagvormittag bei Pfullingen entstanden. Eine 24-Jährige war kurz vor 9.30 Uhr mit einem Opel von der K 6729 (Klosterstraße) nach links auf die B 312 abgebogen. Hierbei kollidierte sie mit dem von links kommenden, vorfahrtsberechtigten Volvo einer 63 Jahre alten Frau, die in Richtung Unterhausen unterwegs war. Während der Unfallaufnahme und der Bergung der beiden nicht mehr fahrbereiten Pkw kam es bis kurz nach 10.30 Uhr zu Verkehrsbeeinträchtigungen an der Einmündung. (ms)

Esslingen (ES): In psychischem Ausnahmezustand

In einem psychischen Ausnahmezustand dürfte sich ein Mann befunden haben, den Polizeibeamte in der Nacht von Mittwoch auf Donnerstag in einem Esslinger Stadtteil vorübergehend in Gewahrsam nehmen mussten. Gegen 23.25 Uhr war die Polizei von einem Zeugen alarmiert worden, weil der 40-Jährige in einem Video-Telefonat mit ihm glaubhaft angekündigt hatte, sich mit einer Schusswaffe suizidieren zu wollen. An seiner Wohnanschrift gelang es den Einsatzkräften Kontakt mit dem Mann herzustellen und nach einiger Zeit auch eine Verbindung mit ihm aufzunehmen, sowie ihn zum Verlassen der Wohnung bewegen. So konnte er nachfolgend unverletzt in Gewahrsam genommen und anschließend vom Rettungsdienst in eine Fachklinik gebracht werden, wo er stationär aufgenommen wurde. In seiner Wohnung konnten in der Folge mehrere erlaubnisfreie Schusswaffen sichergestellt werden. (cw)

Esslingen (ES): Fußgängerin touchiert

Leicht verletzt wurde eine 79-Jährige bei einem Verkehrsunfall, der sich am Donnerstagvormittag an der Einmündung Ruiter Straße / Brunnenstraße ereignet hat. Ein 31-Jähriger befuhr gegen 11.20 Uhr mit seinem Hyundai I20 die Ruiter Straße und bog entsprechend dem baustellenbedingten Fahrbahnverlauf an der Einmündung nach links in die Brunnenstraße ein. Dabei kam es im Bereich des Spiegels zum Kontakt zwischen dem Auto und der Fußgängerin, die zur gleichen Zeit die dortige Fußgängerfurt bei ausgeschalteter Ampel überquerte und in der Folge stürzte. Ein Rettungswagen brachte die Seniorin im Anschluss zur Untersuchung und Behandlung ins Krankenhaus. (cw)

Nürtingen (ES): Baum auf Fahrbahn gerissen

Zu Verkehrsbehinderungen hat ein Unfall am Mittwochnachmittag auf der Oberboihinger Straße geführt. Gegen 14.50 Uhr bog ein 66-Jähriger mit seiner Sattelzugmaschine von einem Firmengelände auf die Fahrbahn stadteinwärts ab und streifte hierbei einen Baum. Dieser wurde dadurch teilweise auf die Straße umgerissen. Im Zuge der Beseitigung des Baumes musste die Oberboihinger Straße halbseitig gesperrt werden. Der entstandene Schaden wird auf mehrere tausend Euro geschätzt. (mr)

Denkendorf (ES): Mann und Kind bei Unfall verletzt

Ein Mann sowie ein Kind sind bei einem Verkehrsunfall am Donnerstagmorgen in Denkendorf verletzt worden. Gegen 8.20 Uhr war ein 38-Jähriger mit einem acht Jahre alten Mädchen auf einem Kraftrad auf der Karlstraße unterwegs, als nach dem Verlassen des dortigen Kreisverkehrs offenbar beim Beschleunigen das Hinterrad wegrutschte. Beide Personen stürzten daraufhin zu Boden. Sie wurden vom Rettungsdienst zur weiteren Untersuchung und Behandlung in eine Klinik gebracht. Zuvor hatten eine Mitarbeiterin der Stadt sowie zwei Kanalarbeiter Erste Hilfe geleistet. Der Schaden am Zweirad beträgt schätzungsweise mehrere hundert Euro. Aufgrund ausgelaufener Betriebsflüssigkeiten war auch der Bauhof an die Unfallstelle ausgerückt. (mr)

Mössingen (TÜ): In Kirche eingebrochen

Ein Kirchengebäude in der Stockstraße ist von Mittwoch auf Donnerstag von einem Kriminellen heimgesucht worden. Der bislang unbekannte Täter brach in der Zeit von 21.45 Uhr bis zwölf Uhr gewaltsam die Eingangstür auf. In den Innenräumen dürfte er sich dann auf die Suche nach Bargeld gemacht haben. Nach bisherigen Erkenntnissen wurde nichts entwendet. Der verursachte Schaden beträgt mindestens 1.000 Euro. (gj)

Burladingen (ZAK): Nach Unfall davongefahren (Zeugenaufruf)

Der Polizeiposten Burladingen sucht Zeugen zu einer Verkehrsunfallflucht am Donnerstagvormittag auf der L385. Gegen 11.50 Uhr befuhr ein unbekannter Pkw als viertes oder fünftes Fahrzeug in einer Kolonne hinter einem Sattelzug die Landesstraße von Mössingen-Talheim in Richtung Burladingen-Melchingen. Ausgangs einer leichten Rechts- und anschließend langgezogenen Linkskurve kurz nach der Kreisgrenze und der Traufkante überholte der Pkw trotz eines entgegenkommenden Lkw die vorausfahrende Kolonne. Nur durch eine Gefahrenbremsung konnte der 57-jährige Lasterfahrer einen frontalen Zusammenstoß mit dem Pkw verhindern, der beim Wiedereinscheren den Sattelzug eines 53-Jährigen seitlich streifte. Am Sattelzug entstand dabei Sachschaden in Höhe von rund 2.000 Euro. Verletzt wurde niemand. Nachdem alle drei Fahrzeuge nach dem Zusammenstoß angehalten hatten, setzte der unbekannte Pkw-Lenker seine Fahrt nach nur kurzer Zeit ohne auszusteigen in Richtung Melchingen fort. Bei dem Fahrzeug handelt es sich um einen silberfarbenen oder grauen Pkw mit TÜ-Zulassung. Auf dem Wagen war eine Dachbox montiert. Das Fahrzeug dürfte an der rechten Fahrzeugseite beschädigt sein. Zeugen, die den Vorfall beobachtet haben oder Hinweise zu dem gesuchten Pkw geben können, werden gebeten, sich unter Telefon 07475/95001-0 beim Polizeiposten Burladingen zu melden. (rd)

Original-Content von: Polizeipräsidium Reutlingen, übermittelt durch news aktuell