Polizeipräsidium Reutlingen

POL-RT: Einbruch; Geld aus Auto gestohlen; Aggressiver Ladendieb; Verkehrsunfälle - teilweise unter Alkoholeinfluss

Reutlingen (ots)

In Handyladen eingebrochen (Zeugenaufruf)

In das Verkaufsgeschäft eines Mobilfunkanbieters in der Wilhelmstraße sind Unbekannte am frühen Donnerstagmorgen eingebrochen. Derzeitigen Ermittlungen zufolge hatten sich zwei Kriminelle gegen 1.35 Uhr durch das Einschlagen einer Scheibe Zutritt zum Geschäft verschafft. Dort rissen sie mit massiver Gewalt mehrere Mobiltelefone und Tablets von den Sicherungseinrichtungen ab. Mit ihrer Beute von noch nicht bekanntem Wert ergriffen sie anschließend die Flucht. Eine sofort nach der Alarmierung eingeleitete Fahndung mit mehreren Streifenwagen blieb bislang erfolglos. Das Polizeirevier Reutlingen hat mit Unterstützung von Spurensicherungsspezialisten der Kriminalpolizei die Ermittlungen aufgenommen und sucht nach Zeugen, die zur genannten Zeit im Bereich der Wilhelmstraße verdächtige Wahrnehmungen gemacht haben. Die beiden Einbrecher werden als männlich und etwa Mitte 20 Jahre alt beschrieben. Einer der Männer hatte seitlich kurz rasierte Haare und war mit einer längeren, hellen Winterjacke mit Kapuze bekleidet. Sein Komplize soll ebenfalls mit einer hellen Kapuzenjacke bekleidet gewesen sein. Hinweise bitte unter der Telefonnummer 07121/942-3333 an das Polizeirevier Reutlingen. (cw)

Metzingen (RT): Geld aus Auto gestohlen

Ein geparktes Auto ist in der Nacht zum Mittwoch ins Visier eines Kriminellen geraten. In der Zeit zwischen 19.30 Uhr und 7.30 Uhr öffnete ein Unbekannter einen in der Straße In der Au stehenden Dacia auf noch unbekannte Art und Weise und entwendete aus einem im Innenraum befindlichen Geldbeutel eine größere Summe Bargeld. Das Polizeirevier Metzingen ermittelt. (mr)

Leinfelden-Echterdingen (ES): Aggressiver Ladendieb

Unter anderem wegen des Verdachts des Ladendiebstahls und Widerstands gegen Vollstreckungsbeamte ermittelt das Polizeirevier Filderstadt seit Mittwochabend gegen einen 25 Jahre alten Mann. Gegen 21.30 Uhr wurde die Polizei zu einem Einkaufsmarkt in die Ulmer Straße gerufen, nachdem der 25-Jährige dort offenbar Süßigkeiten gestohlen und sich nach dem Passieren des Kassenbereichs renitent gegenüber einem Sicherheitsmitarbeiter verhalten hatte. Der aggressive und augenscheinlich unter dem Einfluss berauschender Mittel stehende Mann, der einem durch die Einsatzkräfte ausgesprochenen Platzverweis nicht nachkam, musste schließlich zu Boden gebracht und in Gewahrsam genommen werden. Dabei biss der 25-Jährige einem Beamten in den Arm und beleidigte die Einsatzkräfte. Sowohl der Polizeibeamte als auch der 25-Jährige wurden leicht verletzt. Der Beschuldigte sieht nun entsprechenden Strafanzeigen bei der Staatsanwaltschaft entgegen. (rd)

Reichenbach (ES): Fußgänger von Pkw erfasst

Nach ersten Erkenntnissen glücklicherweise unverletzt geblieben ist ein 80 Jahre alter Fußgänger bei einem Verkehrsunfall am Mittwochvormittag an der Kreuzung Bahnhof-/Ulmer Straße. Eine 52-Jährige war gegen 11.15 Uhr mit einem Ford Ka auf der Bahnhofstraße in Richtung Ulmer Straße unterwegs und bog an der dortigen Kreuzung bei Grün nach links ab. Als die Frau den 80-Jährigen bemerkte, der die Stuttgarter Straße bei ebenfalls Grün zeigender Fußgängerampel überquerte, führte sie Zeugenangaben zufolge noch eine Gefahrenbremsung durch. Einen Zusammenstoß mit dem Senior konnte sie jedoch nicht mehr verhindern. Der 80-Jährige wurde vor Ort von einer Rettungswagenbesatzung untersucht. Am Pkw entstand nur geringer Sachschaden. (rd)

Nürtingen (ES): Kind als Fahrer bei Unfall angegeben

Ein nichtalltäglicher Verkehrsunfall beschäftigt das Polizeirevier Nürtingen seit Mittwochnachmittag. Dieser hatte sich gegen 16.30 Uhr in der Steinenbergstraße ereignet. Auf dem dortigen Parkplatz war eine 28-Jährige mit ihrem Jeep MX beim Versuch des Ausparkens gegen einen BWM gefahren. Hierdurch entstand ein Schaden in Höhe von circa 2.000 Euro. Während der Unfallaufnahme erklärte die Frau gegenüber den Polizeibeamten, das 8-jährige Kind eines Bekannten sei zum Zeitpunkt des Unfalls am Steuer gesessen und hätte den Schaden verursacht. Die Ermittlungen der Beamten führten weder zu Hinweisen auf die Anwesenheit, noch auf den Aufenthaltsort des Kindes. Dafür fanden die Beamten heraus, dass die 28-Jährige nicht im Besitz einer gültigen Fahrerlaubnis war. Sie sieht nun neben einem Bußgeldverfahren in Zusammenhang mit dem Unfall auch einem Strafverfahren wegen Fahren ohne Fahrerlaubnis entgegen. (gj)

Wendlingen (ES): Betrunken Verkehrsunfall verursacht

Wegen des Verdachts der Straßenverkehrsgefährdung ermittelt das Polizeirevier Nürtingen gegen eine 64-Jährige, die am Mittwochabend in alkoholisiertem Zustand einen Verkehrsunfall verursacht hat. Die Frau war gegen 21 Uhr mit ihrem VW auf der Kolpingstraße in Richtung Hauptstraße unterwegs. Derzeitigen Erkenntnissen zufolge fuhr sie dabei auf einen am Fahrbahnrand geparkten BMW iX1 auf und streifte anschließend einen ebenfalls geparkten BMW X5. Bei der Kollision entstand an den drei Fahrzeugen ein Sachschaden von insgesamt rund 14.000 Euro. Während der Unfallaufnahme stellten die Polizeibeamten bei der 64-jährigen Unfallverursacherin Alkoholgeruch fest. Eine entsprechende Überprüfung ergab einen vorläufigen Wert von über 1,5 Promille. Die Frau musste in der Folge nicht nur eine Blutprobe abgeben, sondern auch ihren Führerschein. (jl)

Bodelshausen (TÜ): Unfall im Einmündungsbereich

Zwei Personen sind bei einem Verkehrsunfall am Mittwochvormittag an der Einmündung Hechinger Straße / Dörnlestraße nach ersten Erkenntnissen leicht verletzt worden. Ein 36-Jähriger wollte gegen 10.20 Uhr mit einem Fiat von der Dörnlestraße aus nach links in die Hechinger Straße abbiegen. Dabei missachtete er die Vorfahrt des von links kommenden Mercedes eines 66-Jährigen, sodass es im Einmündungsbereich zum Zusammenstoß der beiden Fahrzeuge kam. Sowohl der Mercedes-Lenker als auch seine 54 Jahre alte Mitfahrerin erlitten ersten Erkenntnissen zufolge leichte Verletzungen. Eine sofortige ärztliche Versorgung war nicht erforderlich. Der entstandene Sachschaden an dem Mercedes, der abgeschleppt werden musste, und dem Zustellfahrzeug beläuft sich auf insgesamt rund 50.000 Euro. Aufgrund auslaufender Betriebsmittel wurde die Fahrbahn von der Straßenmeisterei mit einer Kehrmaschine gereinigt. (rd)

Rottenburg (TÜ): Radfahrer schwer verletzt

Ein Radfahrer ist bei einem Verkehrsunfall am Mittwochnachmittag schwer verletzt worden. Gegen 14.40 Uhr wollte eine Autofahrerin mit einem Opel von der Weilerstraße aus nach links auf ein Grundstück abbiegen, worauf es zur Kollision mit einem entgegenkommenden, 20-jährigen Radler kam. Der junge Mann wurde über den Pkw hinweg abgewiesen und stürzte auf den Asphalt. Nach einer medizinischen Erstversorgung vor Ort musste er vom Rettungsdienst mit schweren Verletzungen in eine Klinik gebracht werden. Den Sachschaden an den beiden Fahrzeugen schätzt die Polizei auf insgesamt circa 9.000 Euro. (mr)

Albstadt (ZAK): Nach Angriff auf Polizeibeamte in Fachklinik gebracht

Ein psychisch auffälliger Mann musste am Mittwoch in Ebingen von der Polizei in Gewahrsam genommen und in eine Fachklinik eingeliefert werden. Gegen 15.15 Uhr wurde durch einen Verkehrsteilnehmer eine offenbar tanzende Person auf dem Kreisverkehr Poststraße/Schillerstraße gemeldet. Vor Ort trafen die Beamten auf einen psychisch auffälligen 35-Jährigen, der diese unmittelbar mit einer Geste beleidigte und in Richtung Bahnhof flüchtete. Dabei rannte er auch auf die Straße, sodass mehrere Fahrzeuge bis zum Stillstand abbremsen mussten. Nachdem er eingeholt werden konnte, griff der Mann die Einsatzkräfte an, weshalb er zu Boden gebracht und geschlossen wurde. Gegen die Maßnahme leistete der 35-Jährige erheblichen Widerstand. Ein Polizeibeamter wurde leicht verletzt. Er konnte seinen Dienst fortsetzen. Auch der 35-Jährige erlitt Verletzungen. Der Mann war nicht zu beruhigen und beleidigte und bedrohte selbst auf der Dienststelle noch mehrere Polizisten sowie einen hinzugerufenen Arzt. Nach Abschluss der polizeilichen Maßnahmen wurde der Beschuldigte in eine Fachklinik eingeliefert und dort aufgenommen. Er sieht nun entsprechenden Strafanzeigen bei der Staatsanwaltschaft entgegen. (mr)

