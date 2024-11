Polizeipräsidium Reutlingen

POL-RT: Streitigkeiten eskaliert

Reutlingen (ots)

Gemeinsame Pressemitteilung der Staatsanwaltschaft Hechingen und des Polizeipräsidiums Reutlingen

Balingen (ZAK):

Wegen des Verdachts des versuchten Tötungsdelikts ermitteln die Staatsanwaltschaft Hechingen und das Kriminalkommissariat Balingen gegen einen 51-Jährigen, der am späten Montagabend in einer Arbeiterunterkunft zwei 26 und 27 Jahre alte Mitbewohner mit einer Flasche angegriffen und dem Jüngeren dabei potenziell lebensgefährliche Verletzungen zugefügt haben soll. Der Mann befindet sich mittlerweile in Untersuchungshaft.

Gegen 23.20 Uhr war die Polizei alarmiert worden, nachdem es in der Arbeiterunterkunft wegen der Lautstärke des Fernsehers zwischen dem 51-Jährigen und seinen beiden 26 und 27 Jahre alten Landsleuten zunächst zu einer verbalen Auseinandersetzung gekommen war. In deren Verlauf soll der 51-Jährige eine Weinflasche genommen und dem 27-Jährigen so heftig auf den Kopf geschlagen haben, dass diese zerbrach. Mit dem abgeschlagenen Flaschenhals soll der 51-Jährige dann den Jüngeren angegriffen und ihm unter anderem eine Schnittverletzung am Hals zugefügt haben, woraufhin dieser sich mit Faustschlägen zur Wehr gesetzt haben soll. Alle drei deutlich alkoholisierten Männer wurden nachfolgend vom Rettungsdienst zur Behandlung ihrer Blessuren ins Krankenhaus gebracht. Während der 26- und der 27-Jährige nach der Behandlung wieder entlassen werden konnten, wurde der 51-Jährige vorläufig festgenommen.

Der litauische Staatsangehörige wurde am Dienstagnachmittag dem Haftrichter beim Amtsgericht Hechingen vorgeführt. Dieser erließ den von der Staatsanwaltschaft Hechingen beantragten Haftbefehl und setzte ihn in Vollzug. Der Beschuldigte wurde in eine Justizvollzugsanstalt eingeliefert. (cw)

