Polizeipräsidium Reutlingen

POL-RT: Bei Personenkontrolle Rauschgift entdeckt - Tatverdächtiger in Haft (Wendlingen)

Reutlingen (ots)

Gemeinsame Pressemitteilung der Staatsanwaltschaft Stuttgart und des Polizeipräsidiums Reutlingen

Im Zuge einer Personenkontrolle haben Beamte des Polizeireviers Nürtingen am Sonntagnachmittag (24.11.2024) in Wendlingen Kokain, Amphetamin sowie mehrere hundert Gramm Marihuana beschlagnahmt. Gegen den mutmaßlichen Besitzer, einen einschlägig vorbestraften 28-Jährigen, ermitteln die Staatsanwaltschaft Stuttgart sowie eine Rauschgiftermittlungsgruppe der Kriminalpolizeidirektion Esslingen seither wegen des Verdachts des Verstoßes gegen das Betäubungsmittelgesetz sowie des unerlaubten Umgangs mit Cannabis in nicht geringen Mengen. Der Mann befindet sich bereits in Untersuchungshaft.

Einer Streifenwagenbesatzung war der 28-Jährige, der gegen 17 Uhr aus Richtung Bahnhof kommend zu Fuß auf der Heinrich-Otto-Straße unterwegs war, aufgefallen, da sich dieser nervös verhalten und sich mehrfach nach den Beamten umgesehen hatte. Bei der anschließenden Personenkontrolle des Mannes fanden und beschlagnahmten die Einsatzkräfte in der Folge einige Gramm Kokain und Amphetamin sowie in einer von ihm mitgeführten Tasche über 500 Gramm Marihuana.

Der unter anderem wegen Verstößen gegen das Betäubungsmittelgesetz polizeibekannte und vorbestrafte Deutsche, der erst im August 2024 aus der Haft entlassen worden war, wurde vorläufig festgenommen und auf Antrag der Staatsanwaltschaft Stuttgart am Montag (25.11.2024) dem Haftrichter beim Amtsgericht Stuttgart vorgeführt. Dieser erließ den beantragten Haftbefehl und setzte ihn in Vollzug. Der Beschuldigte wurde daraufhin in eine Justizvollzugsanstalt eingeliefert.

Die kriminalpolizeilichen Ermittlungen zur Herkunft der Rauschmittel dauern an.

Original-Content von: Polizeipräsidium Reutlingen, übermittelt durch news aktuell