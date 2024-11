Polizeipräsidium Reutlingen

POL-RT: Verkehrsunfälle; Brand; Einbrüche in Wohnungen, Firma und Schuppen;

Mit Rad gestürzt

Ein Radfahrer ist am Sonntagnachmittag, kurz nach 14.15 Uhr, alleinbeteiligt in der Plattachstraße gestürzt. Nach bisherigen Erkenntnissen rutschte das Rad in einer Kurve witterungsbedingt auf der nassen Fahrbahn weg und der 48-Jährige zog sich beim anschließend Sturz schwere Verletzungen noch unbekannten Ausmaßes zu. Er wurde nach der Erstversorgung vor Ort mit einem Rettungswagen zur weiteren Behandlung in eine Klinik gebracht. (gj)

Lichtenstein (RT): Mülltonnenbrand in Unterhausen

Zu einem Mülltonnenbrand vor einem Gebäude in der Goethestraße in Unterhausen sind die Einsatzkräfte am Sonntagmorgen, gegen 7.15 Uhr, ausgerückt. Wie sich vor Ort herausstellte, könnte der Brand durch am Tag zuvor entsorgte Asche verursacht worden sein. Verletzt wurde niemand. Der Sachschaden an dem Müllbehälter beträgt schätzungsweise 200 Euro. (mr)

Lichtenstein (RT): Unfall beim Überholen (Zeugenaufruf)

Sachschaden in Höhe von rund 9.000 Euro ist bei einem Verkehrsunfall am Sonntagnachmittag auf der L230 entstanden. Ein 33-Jähriger war gegen 14.30 Uhr mit einem Mercedes CLS vom Kreisverkehr L230/B312 kommend auf der Landesstraße in Richtung Holzelfingen unterwegs. Derzeitigen Erkenntnissen zufolge überholte er kurz nach dem Kreisverkehr mit seinem Wagen zwei vorausfahrende Pkw und streifte beim Wiedereinscheren mit dem hinteren Radlauf des Mercedes die linke Front des Skoda Kodiaq des überholten 53-Jährigen. Verletzt wurde nach derzeitigem Kenntnisstand niemand. Beide Fahrzeuge blieben fahrbereit. Zeugen des Vorfalls und insbesondere der Lenker oder die Lenkerin eines hellen Fahrzeugs, der oder die zum Unfallzeitpunkt auf der Gegenfahrspur unterwegs war und möglicherweise aufgrund des Überholvorgangs gefährdet wurde, wird gebeten, sich unter Telefon 07121/9918-0 beim Polizeirevier Pfullingen zu melden. (rd)

Bad Urach (RT): Einbruch in Geräteschuppen

Ein Großgeräteschuppen in der Straße Lange Jauchert ist in den vergangenen Tagen zum Ziel eines Einbrechers geworden. Wie am Samstagmittag entdeckt wurde, hatte sich der Täter gewaltsam über die Eingangstür Zutritt zum Gebäude verschafft und aus diesem nach derzeitigem Kenntnisstand unter anderem einen Akkuschrauber entwendet. Das Polizeirevier Metzingen hat die Ermittlungen aufgenommen. (mr)

Pliezhausen (RT): Unfall führt zu Teilsperrung

Ein Verkehrsunfall mit zwei beteiligten Fahrzeugen hat am Sonntagabend zu einer Teilsperrung der Bundesstraße 27 geführt. Gegen 20.20 Uhr befuhr ein 35 Jahre alter Smartfahrer die B27 in Richtung Tübingen. Weil er derzeitigen Ermittlungen zufolge mit seinem Autoradio beschäftigt war, übersah er auf Höhe von Rübgarten, dass eine vor ihm fahrende 55-Jährige mit ihrem Audi verkehrsbedingt bremsen musste und prallte ihr ins Heck. Nachfolgend kam der Smart rechts von der Fahrbahn ab, schleuderte die Böschung hoch und blieb letztendlich auf der Fahrerseite liegen. Der 35-jährige Fahrer konnte selbstständig aus dem Fahrzeug klettern und wurde nach derzeitigem Stand mit leichten Verletzungen vom Rettungsdienst zur Untersuchung und Behandlung in eine Klinik gebracht. Die Fahrerin des Audi blieb unverletzt. Der Smart musste durch einen Abschleppdienst von der Unfallstelle geborgen werden. Insgesamt entstand ein Sachschaden von circa 13.000 Euro. Für die Dauer der Unfallaufnahme musste die rechte Fahrspur bis etwa 22 Uhr gesperrt werden. (jl)

Aichwald-Schanbach (ES): In Einfamilienhaus eingebrochen

In ein Einfamilienhaus im Fontaneweg ist ein Unbekannter am Sonntag eingebrochen. Zwischen 10.15 Uhr und 20.10 Uhr verschaffte sich der Einbrecher über ein Fenster auf der Gebäuderückseite gewaltsam Zutritt zum Gebäude und durchsuchte in sämtlichen Stockwerken die Schränke und Schubladen nach Wertvollem. Was gestohlen wurde ist noch nicht bekannt. Das Polizeirevier Esslingen hat die Ermittlungen aufgenommen. (cw)

Dettingen/Teck (ES): Schwerer Verkehrsunfall

Drei teils Schwerverletzte und ein Sachschaden von rund 20.000 Euro sind die Folgen eines Verkehrsunfalls, den eine 31-Jährige am Sonntagabend auf der B 465 zwischen Owen und Dettingen verursacht hat. Die Frau war gegen 22.35 Uhr mit ihrem Skoda Octavia auf der Bundesstraße von Owen herkommend in Richtung Dettingen unterwegs, als sie auf der übersichtlichen und gerade verlaufenden Strecke aus noch ungeklärter Ursache zu weit nach links und auf die Gegenfahrspur kam. Eine ordnungsgemäß entgegenkommende, 53 Jahre alter Fahrerin eines Nissan X-Trail versuchte noch, durch ein Ausweichen auf den rechten Grünstreifen einen Unfall zu vermeiden, dennoch kam es zur nahezu frontalen Kollision der beiden Fahrzeuge. Die Unfallverursacherin und ihr 29-Jähriger Beifahrer wurden bei dem Unfall schwer-, die Fahrerin des Nissan nach derzeitigen Erkenntnissen leicht verletzt. Alle drei wurden vom Rettungsdienst in umliegende Krankenhäuser gebracht. Beide Autos, an denen jeweils wirtschaftlicher Totalschaden entstanden war, mussten von Abschleppdiensten geborgen werden. Zur Unterstützung der Rettungs- und Bergungsmaßnahmen war die Feuerwehr mit drei Fahrzeugen und neun Feuerwehrleuten angerückt. Der Rettungsdienst war mit zwei Rettungswagen, einem Notarzt und einem Ersthelfer im Einsatz. Zur Reinigung der Fahrbahn von ausgelaufenen Betriebsstoffen war die Straßenmeisterei vor Ort. Die Bundesstraße musste bis gegen 0.30 Uhr komplett für den Verkehr gesperrt werden. (cw)

Weilheim/Teck (ES): Fußgängerin angefahren - Führerschein abgegeben

Wegen des Verdachts der Straßenverkehrsgefährdung ermittelt das Polizeirevier Kirchheim gegen einen 19-jährigen Pkw-Lenker. Dieser wollte am Samstagnachmittag gegen 14.30 Uhr mit seinem VW Golf von der Straße Katzensteigle kommend nach rechts in den Römersteinweg abbiegen. Da zu diesem Zeitpunkt eine Fußgängerin die Fahrbahn überquerte, musste er sein Fahrzeug bis zum Stillstand abbremsen. Offenbar erbost über die querende Fußgängerin hupte der 19-Jährige und es entwickelte sich in der Folge eine verbale Auseinandersetzung zwischen den beiden Verkehrsteilnehmern. Schließlich fuhr der Golf-Lenker mit seinem Pkw gegen die vor im stehende 47-jährige Frau und verletzte diese dadurch leicht an den Beinen. Nach einem weiteren verbalen Disput fuhr der Pkw-Lenker davon. Die Frau verständigte daraufhin die Polizei, die den 19-Jährigen wenig später an seiner Wohnanschrift antraf. Bei ihm ergaben sich Hinweise auf den Konsum verbotener Substanzen, weshalb er eine Blutprobe abgeben musste. Seinen Führerschein musste er ebenfalls abgeben, dieser wurde von den Beamten noch vor Ort beschlagnahmt. (gj)

Wendlingen (ES): In Firma eingebrochen

Ohne Beute blieb ein bislang unbekannter Täter bei einem Einbruch in ein Firmengebäude in der Heinrich-Otto-Straße. Der Kriminelle drang von Samstag, 17.30 Uhr, auf Sonntag 13.35 Uhr gewaltsam über eine Zugangstür in die Büroräume ein und durchsuchte diese nach Stehlenswertem, wobei er auch noch Einrichtungsgegenstände beschädigte. Der angerichtete Sachschaden beträgt mehrere tausend Euro. Der Polizeiposten Wendlingen hat die Ermittlungen zu diesem Fall aufgenommen. (gj)

Filderstadt (ES): Wohnungseinbruch

Ein bislang unbekannter Täter ist von Samstag auf Sonntag in eine Wohnung in der Hausäckerstraße eingebrochen. In der Zeit von 9.10 Uhr bis 1.00 Uhr öffnete der Einbrecher gewaltsam ein Fenster und gelangte so ins Innere des Mehrfamilienhauses. Dort stahl er mehrere verschiedene Gegenstände und aß eine vorgefundene Banane. Der Wert des Stehlgutes wird auf circa 600 Euro beziffert. (gj)

Rottenburg (TÜ): Einbruch in Container und Gartenhaus

In einen Container und in ein Gartenhaus in der Steinbruchstraße in Wendelsheim ist von Samstag auf Sonntag eingebrochen worden. In der Zeit zwischen 16.35 Uhr und 15.45 Uhr brach ein bislang unbekannter Täter mit massiver Gewalt zunächst die verschlossene Tür des Containers auf und anschließend die eines Gartenhäuschens. Der Kriminelle erbeutete verschiedene Werkzeuge im Wert von mehreren tausend Euro. Der entstandene Sachschaden wird auf mindestens 500 Euro geschätzt. Das Polizeirevier Rottenburg ermittelt. (gj)

Rottenburg (TÜ): Gartenhaus aufgebrochen

Zwischen Donnerstag, 15 Uhr, und Sonntag, 15.45 Uhr, ist ein Unbekannter unter Anwendung brachialer Gewalt in ein Gartenhaus auf einem Flurstück bei Hailfingen eingebrochen. Aus der Hütte entwendete der Einbrecher ein Akkugerät im Wert von mehreren tausend Euro. Der angerichtete Sachschaden dürfte mindestens 300 Euro betragen. Auch hier ermittelt das Polizeirevier Rottenburg. (gj)

Tübingen (TÜ): Wer hatte Grün (Zeugenaufruf)

Nach Zeugen zu einem Verkehrsunfall, der sich am Sonntagvormittag an der Kreuzung Wilhelmstraße und Nordring ereignet hat, sucht das Polizeirevier Tübingen. Ein 29-Jähriger war gegen 11.50 Uhr mit seinem Land Rover auf der Wilhelmstraße in Richtung Lustnau unterwegs. An der Kreuzung zum Nordring kam es zur Kollision mit dem Peugeot einer 55-Jährigen, die vom Nordring herkommend in die Wilhelmstraße in Richtung Lustnau eingebogen war. Verletzt wurde niemand, allerdings war der Land Rover nach dem Unfall so schwer beschädigt, dass er abgeschleppt werden musste. Der entstandene Sachschaden an den Autos wird auf insgesamt etwa 8.000 Euro geschätzt. Beide Fahrer gaben an, jeweils bei Grün in die Kreuzung eingefahren zu sein, weshalb das Polizeirevier Tübingen unter der Telefonnummer 07071/972-1400 nach Zeugen sucht, die Angaben zur Ampelschaltung machen können. (cw)

Rottenburg (TÜ): Mit Fahrrad gestürzt

Eine Radfahrerin ist am Sonntagabend bei einem Sturz schwer verletzt worden. Die 60-Jährige war gegen 17.50 Uhr auf dem Verbindungsweg zwischen dem Paul-Klee-Gymnasium und dem Sportplatz unterwegs, als sie vermutlich aufgrund von Dunkelheit und mangelnder Beleuchtung mit ihrem Fahrrad stürzte. Die Frau, die einen Helm getragen hatte, wurde dabei so schwer verletzt, dass sie vom Rettungsdienst ins Krankenhaus gebracht werden musste. (jl)

Original-Content von: Polizeipräsidium Reutlingen, übermittelt durch news aktuell