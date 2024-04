POL-HN: Pressemitteilung des Polizeipräsidiums Heilbronn vom 11.04.2024 mit einem Bericht aus dem Main-Tauber-Kreis

Heilbronn (ots) - Neuenstadt am Kocher: Mann bei Unfall tödlich verletzt Aus bisher unbekannter Ursache kam ein 32-Jähriger am Mittwochvormittag mit seinem VW Beetle von der Landesstraße 1095 am. Der Mann war gegen 10.20 Uhr von Möckmühl in Richtung Neuenstadt-Bürg unterwegs. In einem Waldstück kam er mit ...

