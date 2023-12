Polizeipräsidium Mannheim

POL-MA: Mannheim: Brand in einem Mehrfamilienhaus, PM Nr. 2

Mannheim (ots)

Gegen 15:30 Uhr kam es in der Akademiestraße zu einem Brand in einem Keller eines Mehrfamilienhauses. Das Feuer wurde durch die Feuerwehr mittlerweile gelöscht. Nach Angaben der Feuerwehr wurden 33 Personen zwischenzeitlich aus dem betroffenen Gebäudeteil evakuiert. Zur Brandursache liegen derzeit noch keine Erkenntnisse vor. Beim dem Brand wurden bislang 2 Personen mit dem Verdacht auf Rauchgasintoxikation verletzt. Die Maßnahmen dauern an der Einsatzstelle noch an. Es kommt aufgrund des Einsatzes rund um die Akademiestraße zu erheblichen verkehrsbeeinträchtigungen.

