Polizeipräsidium Reutlingen

POL-RT: Gebäudebrand mit hohem Sachschaden

Reutlingen (ots)

Metzingen (RT): Gebäudebrand in der Metzinger Innenstadt

Zu einem Gebäudebrand in der Metzinger Innenstadt ist es am Sonntagnachmittag gekommen. Gegen 15.20 Uhr gingen sowohl bei der Integrierten Rettungsleitstelle als auch bei der Polizei mehrere Notrufe ein. Hier wurde von einem brennenden Gebäude in der Pfleghofstraße berichtet. Vor Ort konnten die Einsatzkräfte feststellen, dass der linke Gebäudeteil der Doppelhaushälfte bereits in Brand stand und das Feuer auch auf den rechten Gebäudeteil übergriff. Alle zum Zeitpunkt des Brandausbruchs im Gebäude befindlichen Bewohner und auch die Mitarbeiter und Gäste einer im rechten Gebäudeteil befindlichen Gaststätte konnten das Brandobjekt unverletzt verlassen und wurden vor Ort durch den Rettungsdienst medizinisch betreut. Der Dachstuhl des Gebäudes brannte vollständig aus, das Gebäude ist beim derzeitigen Kenntnisstand nicht mehr bewohnbar. Durch die Einsatzkräfte müssen aktuell weitere Maßnahmen, insbesondere im Hinblick auf die Gebäudestatik, geprüft werden, um Beschädigungen der umliegenden Gebäude ausschließen zu können. Der Gebäude- und Inventarschaden dürfte sich ersten Schätzungen zu Folge auf einen niedrigen einstelligen Millionenbetrag belaufen. Ein angrenzendes Gebäude wurde vorsorglich evakuiert, die Bewohner konnten im weiteren Verlauf jedoch wieder zurückkehren. Die Bewohner des einsturzgefährdeten Brandobjekts konnten in Absprache mit dem Hausbesitzer abends in anderen Wohnobjekten untergebracht werden. Verletzte Personen wurden bislang nicht bekannt. Die Kriminalpolizei hat noch vor Ort die Ermittlungen zur bislang unbekannten Brandursache übernommen. Während seitens der Polizei insgesamt 13 Beamte eingesetzt waren, war die Feuerwehr mit insgesamt 123 Einsatzkräften vor Ort. Seitens des Rettungsdienstes waren insgesamt 38 Einsatzkräfte, darunter vorsorglich auch zwei Notärzte, eingesetzt.

