Polizeipräsidium Reutlingen

POL-RT: Einbrüche, Raubdelikte, Verkehrsunfälle, Sachbeschädigung, Flucht vor Polizeikontrolle

Reutlingen (ots)

In Wohnhaus eingebrochen

In ein Einfamilienhaus in der Gustav-Schwab-Straße ist im Laufe des Samstags eingebrochen worden. Zwischen 16 Uhr und 22.15 Uhr drang ein bislang unbekannter Täter auf unbekannte Art und Weise in das Wohngebäude ein. Ersten Erkenntnissen nach wurde Bargeld entwendet. Spezialisten der Kriminalpolizei sicherten die Spuren am Tatort. Das Polizeirevier Reutlingen hat die Ermittlungen aufgenommen.

Reutlingen (RT): Ausgeraubt und geschlagen

Zwei Mädchen sind am Samstagabend am Schillerplatz im Stadtteil Pliezhausen ausgeraubt und geschlagen worden. Die beiden 14-Jährigen wurden gegen 18 Uhr beim Verlassen eines Linienbusses zunächst von einem unbekannten Mann verdächtigt, seine E-Zigarette gestohlen zu haben. In der Folge schlug er eines der Mädchen ins Gesicht. Die zweite Jugendliche wurde von ihm zu Boden gedrückt und durchsucht. Hierbei entnahm der Angreifer gewaltsam deren Bluetooth-Kopfhörer und 20 Euro Bargeld, ehe er vom Tatort flüchtete. Zu dem bislang unbekannten Täter, der als 165-170 cm groß, korpulent und dunkelhäutig beschrieben wurde, ermittelt nun das Kriminalkommissariat Reutlingen. Zum Tatzeitpunkt soll der Mann komplett dunkel gekleidet gewesen sein und eine weiße Strickmütze getragen haben.

Ostfildern (ES): Unfall unter Alkoholeinfluss

Betrunken einen Unfall verursacht hat am Samstagabend ein 18-Jähriger an einer Kreuzung in Kemnat. Gegen 21.45 Uhr war der Mann mit seinem VW Golf auf der Friedrichstraße in Richtung Mergenthalerstraße unterwegs. An der Kreuzung Haldenstraße übersah er einen von rechts kommenden VW Passat und es kam zur Kollision. Der 30-jährige Passat-Fahrer, seine 36-jährige Beifahrerin sowie der Unfallverursacher blieben unverletzt. Bei der Unfallaufnahme konnten die Polizeibeamten Alkoholgeruch bei dem 18-Jährigen feststellen. Eine entsprechende Überprüfung ergab einen vorläufigen Atemalkoholwert von etwa einem Promille. Daraufhin musste der Heranwachsende sowohl seinen Führerschein, als auch eine Blutprobe abgeben. Der Passat war nicht mehr fahrbereit und musste abgeschleppt werden. An beiden Fahrzeugen entstand insgesamt Sachschaden in einer Höhe von circa 11.000 Euro.

Filderstadt (ES): In Wohnung eingebrochen

Ein unbekannter Täter ist am Samstag in der Zeit zwischen 10 Uhr und Mitternacht in eine Wohnung im Schulgäßle eingebrochen. Zunächst begab sich der Einbrecher auf einen Balkon im ersten Obergeschoss des Mehrfamilienhauses, auf welchem er die Balkontüre aufhebelte und sich so Zutritt zur Wohnung verschaffte. Dort durchwühlte er sämtliche Räumlichkeiten, wobei ihm Bargeld und Wertgegenstände in die Hände fielen. Danach verließ er die Wohnung unerkannt. Spezialisten der Kriminaltechnik kamen zur Spurensicherung vor Ort. Das Polizeirevier Filderstadt hat die Ermittlungen aufgenommen.

Filderstadt (ES): Pkw contra Fahrrad

Schwere Verletzungen erlitt der 65-jährige Fahrer eines Rennrades bei einem Verkehrsunfall, der sich am Samstagnachmittag um 14.45 Uhr an der Kreuzung Felix-Wankel-Straße / Dieselstraße im Ortsteil Bernhausen ereignet hat. Der Radfahrer wollte die Kreuzung von der Gottlieb-Daimler-Straße kommend geradeaus überqueren. Hierbei missachtete er die Vorfahrt eines 55-Jährigen, welcher mit seinem Mercedes von rechts aus der Dieselstraße in den Kreuzungsbereich einfuhr. Bei der sich anschließenden Kollision wurde der 65-Jährige zu Boden geschleudert und erlitt hierbei derart schwere Verletzungen, dass er vom Rettungsdienst in ein Krankenhaus gebracht werden musste. Der entstandene Sachschaden wird auf insgesamt circa 7.000 Euro geschätzt.

Oberboihingen (ES): Nach Unfall davongelaufen

Nachdem ein 37-Jähriger in der Nacht zum Sonntag mit seinem Pkw einen Unfall verursacht hat und im Anschluss zu Fuß geflüchtet ist, konnte er kurz darauf von der Polizei ermittelt werden. Gegen 22.15 Uhr kollidierte der Mann mit seinem Opel Zafira aus bislang unbekannter Ursache mit einem in der Max-Eyth-Straße ordnungsgemäß abgestellten Anhänger. Durch den Zusammenstoß wurde der Anhänger zudem auf einen angrenzenden Firmenbauzaun geschoben. Zwei Unfallzeugen leisteten beim leicht verletzten Fahrer erste Hilfe und verständigten die Polizei. Als diese am Unfallort eintraf, ergriff der 37-Jährige die Flucht und konnte trotz sofort eingeleiteter Fahndungsmaßnahmen bislang nicht angetroffen, durch weitere Ermittlungen aber eindeutig identifiziert werden. Der Opel Zafira musste mit einem wirtschaftlichen Totalschaden abgeschleppt werden. Es entstand ein Gesamtschaden von circa 6.000 Euro.

Tübingen (TÜ): Mehrere Fahrzeuge beschädigt

Das Polizeirevier Tübingen hat die Ermittlungen zu den Hintergründen hinsichtlich mehrerer beschädigter Pkw eines Pflegedienstes aufgenommen. Unbekannte haben im Zeitraum zwischen Freitagnachmittag, 16.30 Uhr und Samstagmorgen, 08.30 Uhr im Berliner Ring an insgesamt neun Fahrzeugen die Heckscheibenwischer abgerissen. Hierbei entstand ein hoher dreistelliger Schaden.

Ofterdingen (TÜ): Unfall führt zu Teilsperrung

Ein Verkehrsunfall mit drei beteiligten Fahrzeugen hat am Samstagmittag zur Teilsperrung der Bundesstraße 27 geführt. Gegen 12.30 Uhr befuhr ein 65 Jahre alter Mercedesfahrer die Hechinger Straße in Fahrtrichtung Tübingen. Auf Höhe der Abzweigung zur Landesstraße 385 in Richtung Mössingen bildete sich zu diesem Zeitpunkt ein verkehrsbedingter Rückstau, welchen der Pkw-Lenker offenbar zu spät erkannte und auf einen am Stauende stehenden Audi auffuhr. Der mit zwei Personen besetzte Audi A3 wurde in der Folge auf den vor ihm ebenfalls mit zwei Personen besetzten und wartenden Audi A1 einer 21-Jährigen aufgeschoben. Sie und ihre 24 Jahre alte Beifahrerin blieben ebenso wie der 65-jährige Unfallverursacher unverletzt. Die 28 Jahre alte Lenkerin des Audi A3, sowie ihre 18 Jahre alte Beifahrerin erlitten durch den Unfall leichte Verletzungen und wurden vorsorglich durch den Rettungsdienst in ein Krankenhaus gebracht. Trotz eines Gesamtschadens von insgesamt etwa 7.500 Euro blieben alle Fahrzeuge fahrbereit. Während der Unfallaufnahme und Reinigungsmaßnahmen musste die linke Fahrspur in Richtung Tübingen für etwa eine Stunde gesperrt werden.

Balingen (ZAK): In Wohnhaus eingebrochen

Bereits am Freitagnachmittag sind Unbekannte in ein Wohnhaus in der Straße Rauhe Bühl im Ortsteil Endingen eingebrochen. Im Zeitraum zwischen 13 Uhr und 17.45 Uhr nutzten die Täter die Abwesenheit des Hausbewohners aus und drangen gewaltsam über die Terrassentüre in das Gebäude ein. Hierbei durchwühlten sie Schränke und Schubladen. Nach ersten Erkenntnissen verließen sie ohne Beute das Objekt.

Balingen (ZAK): Versuchter Raub

Das Kriminalkommissariat Balingen hat die Ermittlungen zu einem versuchten Raubdelikt nach einem Vorfall in Frommern genommen. Nach bisherigem Stand der Ermittlungen wurde ein 18-Jähriger am Samstagabend gegen 20.20 Uhr beim Verlassen eines Shisha-Shops in der Jahnstraße von einer Personengruppe angesprochen und aufgefordert, seine kurz davor gekauften E-Zigaretten auszuhändigen. Nachdem er dies verweigerte, wurden er und sein 17-jähriger Begleiter von zwei bislang unbekannten männlichen Personen aus der Gruppierung mit Faustschlägen traktiert. Noch vor Eintreffen der Polizei flüchteten die Angreifer ohne Beute. Eine sofort eingeleitete Fahndung mit mehreren Streifenwagen verlief erfolglos. Der 18-Jährige erlitt durch die Schläge leichte Verletzungen im Gesicht, welche vor Ort vom Rettungsdienst versorgt wurden.

Balingen (ZAK): Betrunken Unfall verursacht

Übermäßiger Alkoholkonsum dürfte derzeitigen Ermittlungen zufolge die Ursache für einen Verkehrsunfall gewesen sein, der sich am Samstagabend in Stockenhausen ereignet hat. Gegen 19.25 Uhr befuhr ein 69-Jähriger mit seinem Renault die Zillhauser Straße in Richtung Zillhausen als er nach rechts von der Fahrbahn abkam, in der Folge einen Zigarettenautomaten und eine Hauswand streifte, bevor er über eine angrenzende Grünfläche fuhr und schließlich an einer Haustreppe zum Stehen kam. Der Unfallverursacher wurde hierbei leicht verletzt und vom Rettungsdienst in ein Krankenhaus gebracht. Im Verlauf der Unfallaufnahme stellten die Beamten deutliche Alkoholbeeinflussung bei dem 69-Jährigen fest. Ein durchgeführter Atemalkoholtest ergab ein vorläufiges Ergebnis von über zwei Promille, weshalb eine Blutentnahme durchgeführt und der Führerschein beschlagnahmt wurde. Der Renault war nicht mehr fahrbereit und musste abgeschleppt werden. Die Schadenshöhe kann bislang noch nicht beziffert werden.

Albstadt (ZAK): Vor Kontrolle geflüchtet

Auf der Flucht vor einer Verkehrskontrolle hat ein Mercedes-Fahrer am frühen Sonntagmorgen hohen Sachschaden verursacht. Gegen 4 Uhr sollte der Pkw am Kreisverkehr bei der Mazmann-Sporthalle angehalten werden. Allerdings ignorierte der Verkehrsteilnehmer die Anhaltezeichen der Polizei und fuhr mit hoher Geschwindigkeit über die Gymnasiumstraße, ehe er in die Mühlsteigstraße einbog. Hier verlor er die Kontrolle über das Fahrzeug und krachte in einen am linken Fahrbahnrand abgestellten Renault Clio, welcher auf einen ebenfalls parkenden Audi A4 aufgeschoben wurde. Aufgrund der Wucht drehte sich der Mercedes und kam schließlich an einem geparkten Cupra Formentor zum Stehen. Aus dem Verursacherfahrzeug stiegen zwei männliche Personen aus, die über die Hinterhöfe in Richtung der dortigen Bahngleise flüchteten. Einer der Männer konnte nach kurzer Verfolgung eingeholt und festgehalten werden. Der 21-Jährige stand unter Alkoholeinfluss und führte Betäubungsmittel mit sich. Ein Alkoholtest ergab einen Wert von mehr als 0,5 Promille. Da seine Fahrereigenschaft nicht abschließend geklärt werden konnte, musste er nach Rücksprache mit der zuständigen Staatsanwaltschaft eine Blutprobe abgeben. An den vier unfallbeteiligten Fahrzeugen entstand ein Sachschaden von insgesamt etwa 40.000 Euro. Das Verursacherfahrzeug wurde beschlagnahmt und durch einen Abschleppdienst geborgen.

Original-Content von: Polizeipräsidium Reutlingen, übermittelt durch news aktuell