Polizei Bielefeld

POL-BI: Taschendiebe stehlen Geld, Ausweise und Kopfhörer

Bielefeld (ots)

MK / Bielefeld - Mitte - In der Innenstadt sind am Montag, 11.11.2024, und am Dienstag, 12.11.2024, zwei Bielefelderinnen Opfer von Taschendieben geworden.

Eine 58-jährige Bielefelderin hielt sich am Montag, gegen 18:00 Uhr, in der Filiale einer Kaufhauskette am Jahnplatz auf. Als sie einen Artikel bezahlen wollte, fiel ihr auf, dass sich ihr Portemonnaie mit Ausweisen und Bargeld nicht mehr in ihrer Handtasche befand. Beim Betreten des Geschäfts lag die Geldbörse in der Tasche, die sie während des Aufenthalts über ihrer Schulter trug.

Am Dienstag verdächtigte eine 30-jährige Bielefelderin eine andere Frau, ihre Apple Airpods Max Pro gestohlen zu haben. Sie besuchte gegen 11:00 Uhr eine Arztpraxis an der Einmündung Niederwall und Rohrteichstraße. Während sie sich mit der unbekannten Frau im Wartezimmer aufhielt, bewahrte die 30-Jährige ihre Kopfhörer in ihrer Handtasche auf. Nach der Ortung der Kopfhörer konnten Polizeibeamte keine tatverdächtige Person an den Örtlichkeiten entdecken.

