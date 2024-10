Landespolizeiinspektion Saalfeld

LPI-SLF: Einsatz der Rettungskräfte nach Brand in der Gemeinschaftsunterkunft

Sonneberg (ots)

Am gestrigen Abend kam es in Sonneberg in der Gemeinschaftsunterkunft in der Gleisdammer Straße zu zwei Einsätzen von Feuerwehr und Polizei. Gegen 19.40 Uhr wurde die Auslösung der Brandmeldeanlage bekannt. Durch die eingesetzte Feuerwehr konnte zunächst ein Kleinbrand im Küchenbereich zügig gelöscht werden. Es entstand zu diesem Zeitpunkt kein Personen- oder Sachschaden. Um 22.40 Uhr wurde erneut ein Feuer in dem Gebäude gemeldet. Da es zu diesem Zeitpunkt zu erhöhten Rauchentwicklungen kam, wurden die Bewohner vorsorglich evakuiert und in anderen Wohnungen untergebracht. Die Maßnahmen wurden durch die Mitarbeiter des Landratsamtes vor Ort koordiniert. Personen wurden nicht verletzt. Der entstandene Sachschaden kann derzeit nicht benannt werden. Die Ermittlungen zu den genauen Umständen der beiden Brände wurden durch die Kriminalpolizeiinspektion Saalfeld aufgenommen.

